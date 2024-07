Leonardo DiCaprio würdigt "Titanic"-Produzenten Jon Landau

Leonardo DiCaprio (49) erinnert an den kürzlich verstorbenen Produzenten Jon Landau, der durch seine Arbeit an Titanic und Avatar Berühmtheit erlangte. Der Filmemacher starb vor wenigen Tagen im Alter von 63 Jahren und hinterlässt eine große Lücke in der Filmindustrie, was eine Welle von Erinnerungen und Beileidsbekundungen von Freunden und Kollegen auslöste. Leo betont etwa gegenüber Variety in einer bewegenden Erklärung: "Jon war eine unglaublich gütige, weise und einfühlsame Seele, die stets einen positiven Einfluss auf alle hatte. Sein Vermächtnis und seine Führungskraft werden für immer weiterleben. Mein Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie. Ruhe in Frieden, du wirst sehr vermisst."

Auch Kate Winslet (48), Leos Co-Star aus "Titanic", teilte ihre Erinnerungen an ihn. "Jon Landau war der gütigste und beste Mensch", schrieb sie auf Instagram und fügte hinzu: "Er war ein Mann, der mit Mitgefühl gesegnet war und die außergewöhnliche Fähigkeit hatte, kreative Teams zu unterstützen und zu fördern." Die Britin betonte auch Jons Verständnis für die Bedeutung von Familie, sowohl privat als auch beruflich. "Er war immer voller Lächeln und Dankbarkeit. Ich kann nicht glauben, dass ich das schreiben muss, kann nicht glauben, dass er weg ist."

Der Produzent hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk, das nicht nur durch seine Filme geprägt ist, sondern auch durch die Art und Weise, wie er Beziehungen und das Kreativteam hinter den Kulissen gefördert hat. Bekannt wurde er durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur James Cameron (69), mit dem er einige der erfolgreichsten Filme der vergangenen Jahrzehnte produzierte. Jon gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Oscar für "Titanic". Er hinterlässt seine Frau und seine Kinder, die ihm stets eine Herzensangelegenheit waren.

Getty Images Jon Landau, Produzent

ActionPress Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

