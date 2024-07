Fashion Week: GNTM-Zweite Xenia Tsilikova rockt den Laufsteg

Für Xenia Tsilikova ist wohl ein Traum in Erfüllung gegangen! Die Beauty belegte bei der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel den zweiten Platz – nun feiert sie ihre ersten Erfolge als Model. Der Catwalk für Designer Marcel Ostertag war "mega", verrät sie im Interview mit Promiflash. Ähnliche Erfahrungen sammelte sie bereits in Heidi Klums (51) Show, doch dieses Mal war es "anders", nur "die Aufregung war eigentlich gleich", gibt Xenia zu. Doch an den Medienrummel, der sich nun um sie und ihr Leben dreht, hat sich die TV-Bekanntheit schon gewöhnt. Auch mit Hate weiß sie mittlerweile umzugehen. "Hate hat mich am Anfang sehr getroffen und auch heute immer noch [...], aber ich denke mir dann: 'Hey, du hatest und ich laufe auf einer Fashion Show'", erklärt sie schlagfertig.

Den Thron konnte sie bei der 19. "Germany's Next Topmodel"-Staffel leider nicht besteigen. Dass sie hinter Siegerin Lea Oude Platz zwei belegte, habe sie schon enttäuscht, allerdings "auf einem hohen Niveau", offenbart sie. "Man wird ja dann irgendwann gierig. Ich dachte mir: 'Ey, ich bin im Finale.' Finale war ja mein Ziel und nicht als Erste rauszufliegen, damit sich die Proben lohnen...", erklärt Xenia Promiflash, doch stolz fügt sie hinzu: "Ich wollte zwar Erste werden, aber Finale war das Ziel und deshalb kann ich gar nicht enttäuscht sein. Ich bin voll stolz."

Nicht nur für Xenia geht es nach der Castingshow bergauf – auch Gewinnerin Lea durfte erstmals als Model bei der Fashion Week laufen. Im Interview mit Promiflash verriet sie, wie dieser aufregende Moment für sie war: "Es war mega-aufregend. Die Looks waren natürlich der Hammer und zum Schluss war es superemotional. Ich habe auch gerade schon gesagt, ich konnte meine Tränen auch nicht zurückhalten." Es sei "eine rundum gelungene Show" gewesen, schwärmte die Blondine.

Anzeige Anzeige

Instagram / xeniatsil Xenia Tsilikova, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lea_oude Lea Oude, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Xenias Umgang mit Hate? Sehr cool. Sie macht das genau richtig! Na ja, ich weiß ja nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de