Für Liveshow: Das sind die Glücksbringer der GNTM-Finalisten

In wenigen Stunden steht fest, wer die diesjährige Staffel von Germany's Next Topmodel gewinnt. Gegenüber Promiflash verraten die Finalisten nun, ob sie etwas besitzen, das ihnen besonders viel Kraft für die Liveshow gibt. "Ich habe tatsächlich etwas von meiner Mama mitbekommen", plaudert beispielsweise Lea Oude aus und fügt hinzu: "Das hat meine Mama bei der Beerdigung von ihrem Papa, also meinem deutschen Opa, bekommen." Bei dem Gegenstand handelt es sich um eine Glücksholzscheibe. Auch Fabienne Urbach hat einen emotionalen Talisman: "Eine Kette mit einem Kreuz, die ich zur Beerdigung von meinem Papa bekommen habe", enthüllt die Beauty.

Jermaine Kokoú Kothé und Linus Weber haben ebenfalls Glücksbringer, die ihnen Freunde schenkten. Letzterer erzählt: "Ein kleiner Zettel, auf dem sie mir sagen, dass sie voll stolz sind und an mich glauben." Xenia Tsilikova merkt kurz und bündig an, dass sie keinen derartigen Gegenstand besitze. Auch die Zwillinge Luka Cidic und Julian Cidic haben keinen Talisman – dafür jedoch einander. Einer der beiden behauptet: "Meine Mama hat mir meinen Bruder geschenkt. Der bringt mir Glück, ja."

Im Finale werden Luka und Julian als Team bewertet. Diese Entscheidung traf Heidi Klum (51) während einer früheren GNTM-Folge. "Ich habe wirklich versucht, euch zu trennen, euch individuell zu sehen. Aber gerade im Doppelpack seid ihr so ein Hingucker, so was Besonderes", überlegte das Model und erklärte: "Ich habe mir überlegt, dass wir euch jetzt als Team sehen und ihr nicht gegeneinander kämpft." Bei den Zuschauern löste dies jedoch gemischte Gefühle aus.

Instagram / julianandluka Julian und Luka, GNTM-Kandidaten

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum am Set von "Germany's Next Topmodel"

