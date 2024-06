Das würden die GNTM-Finalisten mit der Gewinnsumme machen!

Das Finale von Germany's Next Topmodel steht kurz bevor. In diesem Jahr wird es einen männlichen und einen weiblichen Gewinner geben – und beide bekommen ein Cover auf der Harper's Bazaar sowie 100.000 Euro. Auf der Pressekonferenz zum Finale fragte Promiflash die sieben Finalisten schon vorab, was sie damit anstellen würden. "Also einen Teil würde ich auf jeden Fall meinen Eltern geben. Meine Mama wird dieses Jahr 60 und möchte gern nach Südafrika, deswegen würde ich ihr gern mit ihrem Freund zusammen die Reise schenken", erzählt etwa Lea Oude. Den Rest würde sie beiseitelegen und investieren. Ähnlich sieht es auch Xenia Tsilikova: "Ich habe immer schon gesagt, ich möchte irgendwann reich sein, damit meine Eltern endlich auch irgendwie ein wohlhabendes Leben leben können."

Auch Fabienne Urbach möchte ihrer Mama etwas Geld zurückgeben und den Rest erst einmal sparen. Und wie sieht es bei den männlichen Kandidaten aus? Linus Weber will ebenfalls seinen Eltern etwas Gutes tun. "Insgesamt lebe ich einfach mein ganz normales Leben erst mal auch weiter. Also ich werde da jetzt nicht groß sagen so: 'Oh, jetzt habe ich auf einmal das Geld und schmeiße es einfach raus!' Sondern werde es auch anlegen und investieren", betont der gebürtige Münchner. Jermaine Kokoú Kothé möchte sowohl seiner Mutter als auch einem anderen Familienangehörigen helfen: "Ich würde auch einfach, weil ich einen Familienangehörigen habe, der unter Depressionen leidet, gern auch was spenden, damit man da mehr erforschen kann, weil ich einfach finde, dass das viel zu unaufgeklärt ist und ich finde, da muss man auch viel mehr dagegen tun." Die Zwillinge Julian und Luka Cidic würden den Gewinn unter sich aufteilen.

Das Finale findet am Donnerstagabend live in Köln statt. Neben den Finalisten und natürlich Heidi Klum (51) sind auch andere hochkarätige Stars anwesend: Unter anderem werden Sabrina Carpenter (25), Bastian Schweinsteiger (39) und Sofi Tukker beim Finale auftreten!

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

ProSieben/Michael de Boer Jermaine, GNTM-Kandidat 2024

