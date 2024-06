So bereiten sich die GNTM-Finalisten auf die Liveshow vor!

Am Donnerstag findet das große Finale von Germany's Next Topmodel statt. Wie bereiten sich die sieben Finalisten auf die letzte Show vor? In einem Interview mit ProSieben kristallisiert sich bei den Jungs vor allem eine Antwort heraus: Sie setzen auf Fitness! "Vor dem Finale werden wir uns mit Catwalk-Training und viel Sport vorbereiten, um einen klaren Kopf zu bewahren!", meinen beispielsweise die Zwillinge Julian und Luka. Dem stimmt Jermaine zu: "Sport ist natürlich immer was Gutes!" Auch Linus setzt auf eine ähnliche Taktik: "Ich treibe viel Sport und gehe entspannt und voller Freude ins Finale!"

Die Ladys wollen sich vor allem mental auf die Sendung vorbereiten. "Tatsächlich bereite ich mich viel mehr geistig als körperlich auf das Finale vor. Ich lasse Dinge gerne auf mich zukommen!", plaudert Fabienne aus und auch Xenia merkt an: "Neben dem Üben für das Laufen auf dem Catwalk bereite ich mich vor allem mental vor. Ich möchte mit der besten Einstellung in das Finale gehen!" Lea denkt sogar einen Schritt voraus und verrät: "Ich versuche, mich auch ein kleines bisschen auf den Fall vorzubereiten, dass ich nicht gewinnen könnte."

Wer morgen den Titel holen wird, bleibt abzuwarten. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage ergab, wen die Zuschauer eher weniger im Finale sehen wollen. Von insgesamt 808 Stimmen konnten 32,7 Prozent auf Fabienne verzichten. Die Zwillingsbrüder lagen nur knapp hinter der Schönheit. Trotzdem schafften es alle drei eine Runde weiter. Bald haben sie eine weitere Chance, das Publikum von sich zu überzeugen!

Instagram / julianandluka Julian und Luka, GNTM-Kandidaten

Instagram / fabee_official Fabienne Urbach, "Germany's Next Topmodel"-Finalistin

