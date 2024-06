Xenia, Lea oder Fabienne: Welche Frau gewinnt GNTM 2024?

Heute Abend findet das große Finale von Germany's Next Topmodel statt. Neben vier männlichen Kandidaten sind auch drei Ladys unter den Finalisten: Lea Oude, Xenia Tsilikova und Fabienne Urbach sind die verbliebenen weiblichen Beautys, die sich in der Liveshow beweisen dürfen. Wer von ihnen holt sich wohl den Titel? Bereits in der Sendung konnten sich die Mädels einige Jobs unter den Nagel reißen. Nur Fabienne blieb leer aus. Kann sie heute dennoch überzeugen?

Aktuell konzentrieren sich die Titelanwärterinnen bereits voll und ganz auf ihren großen Auftritt. Für diesen bereiten sich die drei vor allem mental vor. "Tatsächlich bereite ich mich viel mehr geistig als körperlich auf das Finale vor. Ich lasse Dinge gerne auf mich zukommen!", verrät beispielsweise Fabienne gegenüber Promiflash. Lea wolle auf Nummer sicher gehen und erklärt: "Ich versuche, mich auch ein kleines bisschen auf den Fall vorzubereiten, dass ich nicht gewinnen könnte." Xenia setzt hingegen besonders auf Positivität: "Ich möchte mit der besten Einstellung in das Finale gehen!"

Anders als ihre zwei Mitstreiterinnen hat die 24-Jährige keinen Talisman, der ihr beim Finale Glück bringen soll. Fabienne und Lea schöpfen Kraft aus ziemlich emotionalen Gegenständen. Bei letzterer handelt es sich um eine Glücksholzscheibe, die ihre Mutter bei der Beerdigung von Leas Opa bekommen habe. Fabiennes Glücksbringer ist ein Schmuckstück. "Eine Kette mit einem Kreuz, die ich zur Beerdigung von meinem Papa bekommen habe!", erklärt sie im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael de Boer Fabienne Urbach nach dem GNTM-Umstyling

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Xenia Tsilikova, GNTM-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Wer soll eurer Meinung nach von den Mädels GNTM gewinnen? Lea! Xenia! Fabienne! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de