Prinz Harry ist "erstaunt" über Kritik an Preisverleihung

Prinz Harry (39) soll eigentlich demnächst mit dem Pat Tillman Award for Service bei den ESPY Awards ausgezeichnet werden. Doch wegen seiner Nominierung hagelte es Kritik von allen Seiten. Laut Aussagen aus seinem Umfeld ist der Sohn von König Charles III. (75) "erstaunt" über die negativen Reaktionen. Der Preis würdigt seine Arbeit bei den Invictus Games, einer Sportveranstaltung für Kriegsveteranen. "Dies ist der Ort, an dem er sich wirklich zu Hause fühlt, es ist etwas, das ihm sehr am Herzen liegt. Die Reaktion hat der Auszeichnung den Glanz genommen", führt der Insider gegenüber Telegraph weiter aus.

Die Auszeichnung stieß auf Kritik, insbesondere von Mary Tillman, der Mutter des verstorbenen Namensgebers. Die Preisverleihung, an der Prinz Harry am 11. Juli erwartet wird, ehrt ehemalige Sportler wie den verstorbenen Pat Tillman, der nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 seine Football-Karriere gegen eine Militärlaufbahn eingetauscht hatte und tragischerweise bei einem Vorfall in Afghanistan ums Leben gekommen war. Seine Mutter äußerte sich gegenüber Daily Mail entsetzt über die Auswahl von Prinz Harry: "Es gibt viele Menschen, die sich in der Veteranen-Community stark engagieren, aber nicht die gleichen Ressourcen, Verbindungen oder das Privileg haben wie Prinz Harry. Diese Menschen sollten anerkannt werden."

Die ESPY Awards, die jährlich vom Sportfernsehsender ESPN veranstaltet werden, sind dafür bekannt, unbekannte Helden im Sport zu ehren. Während ESPN Prinz Harry für seine "unermüdliche Arbeit für die Veteranengemeinschaft durch die Kraft des Sports" lobt, bleibt die Entscheidung umstritten. Vergangenes Jahr wurde der Pat Tillman Award an die Trainingsmannschaft der Buffalo Bills verliehen, die erfolgreich einen Spieler auf dem Spielfeld reanimierte.

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2023

Getty Images Prinz Harry mit dem ukrainischen Rollstuhl-Basketball-Team, 2020

