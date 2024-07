K-Pop-Sängerin Hyuna und ihr Freund werden bald heiraten!

Bei Hyuna (32) läuten bald die Hochzeitsglocken! Im Januar machte die südkoreanische Sängerin die Beziehung mit dem Schauspieler Yong Jun-hyung öffentlich. Nun wurde bereits spekuliert, ob das Paar sich schon bald das Jawort geben wird – und tatsächlich! Wie At Area, das Label der "Bubble Pop"-Interpretin, nun bestätigt, werden sie im Oktober heiraten. "Hyuna und Yong Jun-hyung, die sich in schwierigen Momenten gegenseitig Trost gespendet haben, haben einander die Ehe als Vollendung ihrer Liebe versprochen. Sie werden im Oktober eine Hochzeitszeremonie abhalten, enge Freunde einladen und ein neues gemeinsames Leben beginnen", heißt es in einer offiziellen Meldung.

Auch das Unternehmen des südkoreanischen TV-Stars meldete sich bezüglich der Spekulationen um eine Heirat der Turteltauben mit einer positiven Nachricht. "Yong Jun-hyung und Hyuna haben beschlossen, im Oktober eine Hochzeitszeremonie abzuhalten, bei der enge Freunde zusammenkommen, um ihre tiefe Zuneigung und ihr Vertrauen füreinander zu feiern. Bitte senden Sie Yong Jun-hyung Ihre liebevolle Aufmerksamkeit und Glückwünsche, während sie ein neues Kapitel im Leben als Ehepaar beginnen", lautet das offizielle Statement der Agentur Black Made.

Hyuna war bereits einmal kurz davor, diesen Schritt zu gehen. 2016 kam sie mit ihrem K-Pop-Kollegen Dawn zusammen. Nach rund sechs Jahren überraschte das Paar mit der freudigen Botschaft einer Verlobung – doch die Liebe der beiden war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im November 2022 gaben sie via Instagram ihre Trennung bekannt.

Instagram / hyunah_aa K-Pop-Star Hyuna im Januar 2022

Kim Hyo-jong Dawn und Hyuna im November 2021

