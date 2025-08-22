Still und heimlich: Luke Hemmings ist erstmals Papa geworden

Süße Neuigkeiten von Luke Hemmings (29): Der Sänger der Band 5 Seconds of Summer ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau, die Musikerin Sierra Deaton (34), brachte eine Tochter zur Welt. Die Baby-News verkünden die frischgebackenen Eltern nun über einen gemeinsamen Instagram-Post, der nicht nur Fotos der kleinen Familie zeigt, sondern auch einen Einblick in Sierras Schwangerschaft bietet. "Unser bestgehütetes Geheimnis", schreibt Luke dazu.

Details wie der Name und das Geburtsdatum des Nachwuchses behalten die beiden jedoch für sich – ein Wunsch nach Privatsphäre, den Luke in den Kommentaren des Posts ausdrücklich betont. Das Paar erklärt in dem Statement, warum sie die Schwangerschaft und Geburt bisher geheim hielten: "In unserer perfekten Welt würden wir unsere Tochter für immer geheim halten." Luke führt weiter aus, dass er sich der Aufmerksamkeit bewusst sei, die die Familie mit dem Beginn eines neuen Album-Zyklus seiner Band erhalten würde. Daher blieb die Baby-News bislang ihr süßes kleines Geheimnis.

Luke und Sierra führen seit jeher ein sehr zurückgezogenes Privatleben. 2018 begann ihre Beziehung, 2021 folgte die Verlobung, und schließlich gaben sie sich 2022 das Jawort – dies enthüllte der Sänger eher beiläufig in einem Interview mit Entertainment Tonight, nachdem ihre Hochzeit bis dahin ein Geheimnis geblieben war. Trotz des Trubels rund um seine Karriere schätzt der Musiker das Leben abseits des Rampenlichts mit Sierra sehr. In dem Interview schwärmte er zudem von seinem Eheglück: "Ich liebe es, verheiratet zu sein. Es ist einfach wunderbar." Mit der Geburt ihrer Tochter scheint ihr Glück nun perfekt.

Getty Images Luke Hemmings und Sierra Deaton, September 2019

Instagram / lukehemmings Luke Hemmings und Sierra Deatons Baby, August 2025

Instagram / lukehemmings Luke Hemmings und Sierra Deaton, Juni 2021