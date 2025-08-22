Darum lehnte Alicia Silverstone "Beverly Hills, 90210" ab

Alicia Silverstone (48), bekannt aus dem Kultfilm "Clueless", hat einst eine Rolle in der Erfolgsserie Beverly Hills, 90210 abgelehnt. Im Gespräch mit der Entertainment Weekly für deren "90s Issue" erklärte die Schauspielerin, die damals gerade in den Startlöchern ihrer Karriere stand, ihre Entscheidung. "Es gibt keinen Grund, sich an eine TV-Serie zu binden, wenn man stattdessen in einem Film mit jemandem wie Al Pacino mitspielen könnte", begründete sie ihre Entscheidung. Statt auf Serienauftritte setzte Alicia lieber auf Filme und träumte davon, in klassischen Kostümfilmen oder Period Pieces zu spielen.

Kurz vor ihrem Durchbruch mit "Clueless" im Jahr 1995 sprach Alicia in dem Interview auch von ihrem Wunsch, Rollen wie die von Helena Bonham Carter (59) zu übernehmen. Sie scherzte, dass die beiden Schauspielerinnen am liebsten ihre Positionen tauschen könnten, da sie gelesen habe, dass Helena Bonham Carter sich wiederum für zeitgenössische Projekte interessiere. Wenige Monate später wurde Alicia mit ihrer Rolle der modebewussten und charmanten Cher in "Clueless" selbst zu einem der bekanntesten Gesichter der 90er-Jahre. Der Film, der mittlerweile Kultstatus genießt, ebnete ihr den Weg für eine erfolgreiche Karriere in Hollywood.

Privat zeigt sich die Schauspielerin hingegen als das genaue Gegenteil ihres Filmcharakters Cher. Mit Mode hatte Alicia als junge Erwachsene eher wenig am Hut. In dem Interview verriet sie, dass sie bei ihrem Vorsprechen für "Clueless" schlicht in Jeans und einem grünen T-Shirt mit Brusttasche erschien – eine Kombination, die während ihrer gesamten Casting-Zeit zu ihrer bevorzugten Kleidung gehörte. Die stilbewusste Welt ihres späteren Filmcharakters spielte für sie abseits der Kamera keine Rolle. "Damals hatte ich überhaupt kein Interesse an Mode", gab die Schauspielerin offen zu. "Ich habe einfach das getragen, was gerade da war, selbst wenn es wirklich unattraktive Flanellhemden waren."

Getty Images Alicia Silverstone auf der "Vanity Fair Oscar"-Party

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

ActionPress Der "Clueless"-Cast

