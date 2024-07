"One Tree Hill"-Star Tyler Hilton ist wieder Papa geworden!

Süße Nachrichten von Tyler Hilton (40) und Megan Park (37): Ihr zweiter Nachwuchs hat das Licht der Welt erblickt! Im Jahr 2020 kam bereits ihre Tochter Winnie zur Welt – doch nun ist es endlich ein Junge geworden. "Ich bin ein Jungs-Vater! Unsere dreiköpfige Familie ist jetzt eine vierköpfige Familie", verkündet der One Tree Hill-Star begeistert auf Instagram. Dazu teilt er ein Foto, das seinen neugeborenen Sohnemann zeigt sowie seine Tochter, die liebevoll die Hand des Kleinen hält. Tyler scheint ganz aus dem Häuschen und schwärmt weiter: "Er ist vielleicht der coolste Typ, den ich je getroffen habe. Ich liebe ihn so sehr!"

Den Fans im Netz verrät Megan sogar den Namen des Kleinen: Benny! "Wir sind unsterblich in ihn verliebt. Er ist ein unglaubliches Geschenk", schreibt die Schauspielerin online. Für seine Liebste und ihre Leistung hat der stolze Papa natürlich auch ein paar Worte der Anerkennung übrig. "Megan war eine absolute Heldin, als sie ihn in sich trug, während sie die Postproduktion ihres neuen Films sowie die Presse und die Reise zum Sundance Film Fest für die Premiere hinter sich brachte", lobt Tyler die frischgebackene Zweifach-Mama.

Tyler und Megan hatten sich bereits 2007 am Set ihres gemeinsamen Films "Charlie Bartlett" kennengelernt. Anfang 2014 hielt der Schauspieler um die Hand seiner Liebsten an und im Herbst 2015 gaben sie sich schließlich das Jawort. Von ihrem großen Tag schwärmte das Paar damals gegenüber Us Weekly: "Es war alles so, wie wir es uns gewünscht haben und es war so schön, die Beziehung nach so vielen gemeinsamen Jahren mit unseren Freunden und der Familie zu feiern."

Instagram / tylerhilton Tyler Hilton und sein Sohn Benny

Getty Images Megan Park und Tyler Hilton, 2010

