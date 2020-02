Schöne Nachrichten von Tyler Hilton (36)! Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie One Tree Hill berühmt geworden. Im Jahr 2014 machte der TV-Star aber auch durch private Neuigkeiten von sich reden. Damals verlobte er sich mit Schauspielkollegin Megan Park (33). Ein Jahr später folgte bereits die Hochzeit. Jetzt haben die beiden wieder einen ganz besonderen Grund zur Freude: Tyler und Megan sind zum ersten Mal Eltern geworden – nachdem sie die Schwangerschaft bis zum Schluss geheim halten konnten!

Von dem Babyglück der beiden ahnten ihre Fans bis heute nichts. Auf Instagram teilte der 36-Jährige jetzt aber zwei niedliche Schnappschüsse mit seiner Tochter. Auf dem einen Bild sind nur die Füßchen der Kleinen zu sehen, auf dem anderen kuscheln Megan und Tyler mit ihrem Engelchen. "Erinnert ihr euch an dieses Projekt, von dem ich gesagt habe, dass ich daran arbeite? Das, was mir am liebsten war und was unglaublich schwer geheim zu halten war? Na ja, Megan und ich haben es jetzt lange genug für uns behalten. Lernt das neueste Mitglied unserer Crew kennen, unsere Tochter Winnie Hilton", freute Tyler sich in seinem Post.

Für seine Frau war die Geheimniskrämerei um ihren Nachwuchs natürlich besonders schwer, wie sie in einem weiteren Post klarmacht: "Lernt Winnie kennen. Ich habe sie im vergangenen Jahr an verschiedenen Sets unter vielen Jacken und Bücherstapeln versteckt. Aber jetzt, da sie hier ist, gesund und glücklich, kann ich es kaum abwarten, sie euch vorzustellen."

Instagram / tylerhilton Tyler Hilton und Megan Park mit Töchterchen Winnie

Anzeige

Getty Images Tyler Hilton im Peppermint Club in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Megan Park und Tyler Hilton, 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de