Ein Junge: Tennisstar Petra Kvitovás erstes Baby ist da!

Was für schöne Nachrichten von Petra Kvitovás (34): Die Tennisspielerin ist erstmals Mama geworden! Zusammen mit ihrem Ehemann Jiří Vaněk durfte sie einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Die Geburt ihres kleinen Wunders verkündet die Sportlerin mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram und verrät dabei gleich den Namen und das Geburtsdatum: Ihr Söhnchen heißt Petr und wurde am 7. Juli 2024 geboren. Details zur Geburt gibt die Tschechin noch nicht preis.

In den Kommentaren unter dem niedlichen Foto ihres Neugeborenen werden die frischgebackenen Eltern mit Glückwünschen überhäuft. "Oh! Herzlichen Glückwunsch", schreibt Tenniskollegin Iga Swiatek. Angelique Kerber (36) schließt sich den Glückwünschen ebenfalls an und hinterlässt dazu ein Herz-Emoji. "Ein Wimbledon-Baby! Herzlichen Glückwunsch", witzelt außerdem der offizielle Account der Women's Tennis Association – vor zwei Wochen ging nämlich das berühmte Tennis-Turnier in Wimbledon los, pünktlich zur Geburt.

Petra gehört seit mehreren Jahren zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt. 2011 und 2014 holte sie sich beispielsweise den begehrten Grand-Slam-Titel von Wimbledon. Ihr privates Glück fand sie in ihrem Trainer Jiří. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden das Jawort – dass sie ein Kind erwarten, berichteten sie überglücklich am Neujahrstag im Netz: "Am ersten Tag des Jahres 2024 wollte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen und die aufregende Nachricht teilen, dass Jiří und ich diesen Sommer ein Baby in unserer Familie begrüßen werden!"

Instagram / petra.kvitova Petra Kvitovkas Baby im Juli 2024

Instagram / petra.kvitova Petra Kvitová und ihr Mann Jiří Vaněk

