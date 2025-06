Petra Kvitova verkündet Rücktritt nach Ende der US Open 2025

Petra Kvitova (35), einstige Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, hat ihren Rücktritt vom Profisport angekündigt. Die Tschechin erklärt über Instagram, dass sie ihre Karriere nach der Teilnahme an den diesjährigen US Open in New York beenden werde. In ihrem emotionalen Post schreibt sie: "Wie in allen Lebensphasen kommt auch irgendwann der Tag, an dem ein neues Kapitel beginnt – und für mich ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen." Sie fügt hinzu, dass sie ihre letzte Saison mit einem Lächeln beenden wolle.

In ihrer Botschaft drückt Petra auch ihre Dankbarkeit aus. Sie bedankt sich herzlich bei ihrer Familie, ihrem Team und ihren Fans, die sie während ihrer Karriere unermüdlich unterstützt haben. "Tennis hat mir alles gegeben", erklärt die Sportlerin und macht deutlich, dass sie dem Sport für immer verpflichtet bleiben werde. Mit zwei Wimbledonsiegen in den Jahren 2011 und 2014 sowie einem Finaleinzug bei den Australian Open 2019 waren ihre sportlichen Erfolge beachtlich.

Dennoch verlief ihre Rückkehr nach einer 15-monatigen Babypause im Februar durchwachsen – von sieben Matches konnte sie nur eines für sich entscheiden. Nun scheint sie den Fokus mehr auf ihr Familienleben legen zu wollen. Im vergangenen Jahr durfte Petra gemeinsam mit Ehemann Jiří Vaněk ihr wohl größtes Glück abseits des Tennisplatzes feiern: Die beiden wurden zum ersten Mal Eltern. Auf Instagram teilte die Tennisikone voller Stolz ein Foto ihres neugeborenen Sohnes und verriet auch gleich den Namen: Petr wurde am 7. Juli 2024 geboren. Details zur Geburt behielt die zweifache Wimbledon-Siegerin damals für sich.

Petra Kvitová, Tennisspielerin

Petra Kvitova 2016 bei den Dongfeng Motor Wuhan Open in China

Petra Kvitová und ihr Mann Jiří Vaněk

