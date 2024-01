Süße Neuigkeiten: Tennisstar Petra Kvitová ist schwanger!

Was für ein schöner Start ins neue Jahr für Petra Kvitová! Die Tschechin ist seit mehreren Jahren eine supererfolgreiche Tennisspielerin – 2011 und 2014 gewann sie beispielsweise den Grand-Slam-Titel von Wimbledon. Aber auch privat könnte es wohl nicht besser bei ihr laufen: Seit diesem Jahr ist sie mit ihrem Trainer Jiří Vaněk verheiratet. Und nun gründen sie ihre eigene Familie: Petra erwartet ein Baby!

Das teilt die 33-Jährige via Instagram mit. "Am ersten Tag des Jahres 2024 wollte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen und die aufregende Nachricht teilen, dass Jiří und ich diesen Sommer ein Baby in unserer Familie begrüßen werden!", verkündet Petra voller Vorfreude. Dazu teilt sie süße Schnappschüsse von sich und Jiří – auf einem halten sie ein Ultraschallbild ihres kleinen Wunders in die Kamera, auf einem weiteren strahlen sie mit einem Strampler in den Händen.

Für Petra geht es jetzt bald also in die Babypause – ihre Tenniskollegin Naomi Osaka (26) stand nach der Geburt ihres Kindes nun erstmals wieder auf dem Feld. Nach 15 Monaten feierte sie in Brisbane ihr Tennis-Comeback – mit Erfolg. Sie gewann das Erstrundenmatch des WTA-Turniers gegen Tamara Korpatsch. "Es fühlt sich wirklich sehr gut an, zurück zu sein. Offen gestanden bin ich sehr stolz auf mich. Ich denke, dass ich auf einem ziemlich guten Niveau gespielt habe", betonte die Sportlerin nach ihrem Gewinn laut Spiegel.

Getty Images Petra Kvitová, Tennisspielerin

Instagram / petra.kvitova Petra Kvitová und ihr Mann Jiří Vaněk

Getty Images Naomi Osaka im Februar 2023

