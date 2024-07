Darum trafen sich König Charles und Schauspieler Idris Elba

König Charles (75) und Idris Elba (51) möchten zusammen Gutes tun! Der Regent und der Schauspieler trafen sich im königlichen Palast in London, um über ein gemeinsames Herzensprojekt zu sprechen – "The King's Trust". Die Organisation, welche Charles im Jahr 1976 gründete, hat das Ziel, jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen unter anderem finanziell unter die Arme zu greifen. Idris hat eine ganz besondere Verbindung zu der Stiftung. "Als ich ungefähr 18 Jahre alt war, hatte ich die wunderbare Erfahrung, für 'The Prince's Trust' [Anm. d. Red.: heute 'The King's Trust] vorzusprechen", erklärte der Schauspieler auf Instagram.

Mit Erfolg, denn damals hatte der "Fast & Furious: Hobbs & Shaw"-Darsteller dann sogar selbst von der gemeinnützigen Organisation profitiert. Als Teenager hatte Idris ein Stipendium in Höhe von umgerechnet rund 1.800 Euro erhalten. Das Geld hatte der 51-Jährige damals dringend benötigt, um am prestigereichen National Youth Music Theatre studieren zu können. Heute sagt der weltberühmte Schauspieler, dass ihm die Finanzspritze seine Karriere überhaupt erst ermöglicht habe.

Charles ist nicht der einzige Royal, mit dem der "Luther"-Star in Kontakt steht. Bei der Hochzeit von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) im Jahr 2018 stand auch er auf der Gästeliste. Und nicht nur das: Idris legte dort sogar als DJ auf! Als sich Harry und Meghan entschlossen hatten, dem britischen Königshaus den Rücken zu kehren, stand er hinter der Entscheidung seiner Freunde. Nachdem sie erstmals in einem Interview mit Oprah Winfrey (70) ziemlich heftige Vorwürfe an den Palast gerichtet hatten, betonte er gegenüber Entertainment Tonight: "Ich will sagen, dass jeder die Möglichkeit haben muss, offen über seine Gefühle zu sprechen."

