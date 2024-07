Hat Nicolas Cages Sohn Weston seine Mutter angegriffen?

Christina Fulton (57) bricht ihr Schweigen! Vor zwei Tagen wurde Weston Cage (33), der gemeinsame Sohn der Schauspielerin und ihrem Ex-Partner Nicolas Cage (60), verhaftet. Der Grund: Angriff mit einer tödlichen Waffe, was mit der körperlichen Gewalt gegenüber seiner Mutter nach einer Auseinandersetzung im April in Verbindung steht. People liegen genauere Details zum Vorfall vor: In einer Erklärung schildert Christina, dass sie am Nachmittag des 28. April eine Nachricht von den Freunden ihres Sohnes bekam, in der sie wegen seines "verschlechternden mentalen Zustands" um Hilfe baten. "Als ich ankam, um ihn zu unterstützen und zu trösten, befand er sich bereits mitten in einem manischen Wutanfall. Innerhalb weniger Minuten wurde ich brutal angegriffen und erlitt schwere Verletzungen", behauptet die Blondine.

Christina habe die eingreifenden Beamten darum gebeten, ihn für eine "psychologische Untersuchung in Gewahrsam zu nehmen" – diese verweigerten jedoch. In den zugrunde liegenden Unterlagen bringt sie zum Ausdruck, wie sehr sie der Zustand ihres Sohnes in Sorge versetzt. "Als Mutter bin ich zutiefst betrübt und besorgt über Westons anhaltende psychische Krise", erklärt die Ex-Partnerin des "Con Air"-Darstellers und fügt entschieden hinzu: "Es ist zwingend erforderlich, dass er die Hilfe erhält, die er dringend benötigt."

Am Mittwoch bestätigte ein Sprecher des Los Angeles Police Departments Westons Festnahme. "Ich kann bestätigen, dass Weston Coppola Cage heute wegen eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe verhaftet wurde", lautete sein Statement gegenüber The Sun. Eine der Familie nahestehende Quelle verriet gegenüber dem Magazin: "Die Familie wusste, dass dies passieren würde, aber es ist natürlich ein großer Schock." Nach seiner Verhaftung wurde er noch am selben Tag gegen eine Kaution in Höhe von 140.000 Euro entlassen – die Summe sei von Papa Nicolas gezahlt worden.

Getty Images Christina Fulton, Ex von Nicolas Cage

Getty Images Weston Cage, Sohn von Nicolas Cage

