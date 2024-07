Angriff auf Mutter: Nicolas Cages Sohn Weston festgenommen!

Der älteste Sohn von Nicolas Cage (60) wurde verhaftet. Wie The Sun berichtet, wurde Weston (33) in Gewahrsam genommen, nachdem seine Mutter Christina Fulton nach einer Auseinandersetzung im April mit schweren Prellungen im Gesicht gesehen wurde. "Ich kann bestätigen, dass Weston Coppola Cage heute wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe verhaftet wurde", erklärt ein Sprecher des Los Angeles Police Departments. Zudem bestätigt eine Quelle gegenüber dem Newsportal, dass seine Verhaftung im Zusammenhang mit der körperlichen Gewalt gegenüber Christina steht.

Mittlerweile soll für die Entlassung des 33-Jährigen schon eine Kaution in Höhe von umgerechnet 140.000 Euro gezahlt worden sein – und Weston sei heute Morgen gegen zehn Uhr freigelassen worden. "Die Familie wusste, dass dies passieren würde, aber es ist natürlich ein großer Schock", betont eine Quelle, die der Familie nahesteht. Es wird zudem vermutet, dass Nicolas selbst derjenige war, der die Summe für die Freilassung seines Kindes aufbrachte.

Der Konflikt zwischen Christina und ihrem Sohn fand am 28. April dieses Jahres statt. Kurz danach wurde die 57-Jährige mit einer Verletzung unterhalb ihres linken Auges sowie mit gelben Verfärbungen auf ihrer Stirn und Wange gesichtet. Laut dem Magazin schilderte sie damals in einem offiziellen Statement: "Weston und ich hatten vor dem Vorfall keinen Streit. Am Sonntag, dem 28. April, baten mich mehrere von Westons besten Freunden um Hilfe, da sie Weston in einer psychischen Krise erlebten." Bei ihrer Ankunft habe sie daher schnell gehandelt, um seine Sicherheit zu gewährleisten. "Als ich ankam, wurde ich von meinem Sohn empfangen, der sich eindeutig in einem Zustand eines psychischen Zusammenbruchs befand, was wiederum zu einer schrecklichen Erfahrung wurde", führte sie weiter aus.

Getty Images Weston und Nicolas Cage im April 2022

ActionPress Weston Cage und seine Mutter Christina Fulton

