Ex verklagt Nicolas Cage und gemeinsamen Sohn wegen Gewalt

Bereits im Sommer machten Anschuldigungen die Runde, nach denen Weston Cage (34) seine Mutter Christina Fulton (57) angegriffen haben soll. Nun berichtet die LA Times, dass die Schauspielerin rechtliche Schritte eingeleitet hat. Demnach reichte sie bei einem Gericht in Los Angeles eine Zivilklage ein, in der sie ihrem Sohn schwere Körperverletzung vorwirft. Gleichzeitig verklagt sie Nicolas Cage (61), ihren Ex-Partner und den Vater des Tatverdächtigen, da er seinen Sohn nicht daran gehindert habe, ihr "lebensbedrohliche Verletzungen" zuzufügen, obwohl er in seiner Obhut stand. Der Hollywoodstar habe mehrfach Kautionen für Weston bezahlt, um ihn aus dem Gefängnis zu holen, und er habe seine psychischen Probleme sowie seine Drogenabhängigkeit ignoriert.

Weston wurde im April 2024 nach einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter verhaftet. In Gerichtsdokumenten, die People vorlagen, sagte seine Mutter zu diesem Zeitpunkt aus, dass sie wegen des schlechten mentalen Zustands ihres Sohnes zur Hilfe gerufen worden sei. "Als ich ankam, um ihn zu unterstützen und zu trösten, befand er sich bereits mitten in einem manischen Wutanfall. Innerhalb weniger Minuten wurde ich brutal angegriffen und erlitt schwere Verletzungen", schilderte die US-Amerikanerin.

Bereits 2011 wurde der Spross des "Das Vermächtnis der Tempelritter"-Darstellers nach einem gewaltsamen Vorfall in Los Angeles in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Seine Mutter war damals schon überzeugt, dass sein Zustand auch auf die Vernachlässigung durch seinen berühmten Vater zurückzuführen sei. "Ich bin diejenige, die Weston großgezogen hat", betonte sie in einem Interview mit Inside Edition. Nicolas und Christina trennten sich nach einer dreijährigen Beziehung, als ihr Sohn ein Jahr alt war.

Getty Images Weston Cage, Sohn von Nicolas Cage

Getty Images Weston Cage und sein Vater Nicolas Cage