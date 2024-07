Nach Dannis "Reality Queens"-Rauswurf: Wie geht es Joelina?

In der vergangenen Folge von Reality Queens musste Joelina Karabas (24) einen herben Schlag einstecken. Ihre Mutter Daniela Büchner (46), die mit ihr in der Sendung um den Sieg gekämpft hatte, wurde rausgewählt. Nun muss sich die 24-Jährige alleine durch den südamerikanischen Dschungel schlagen. Im Interview mit Promiflash verrät sie, wie es ihr ohne Mama Danni geht. "Ich war im ersten Moment schon traurig und gleichzeitig geschockt", gesteht die gelernte Flugbegleiterin. Doch Danielas Auszug ist auch eine Art Motivation für sie: "Ich wusste auf jeden Fall, dass ich weitermache und den anderen beiden Mädels zeige, dass ich auch ohne Mama klarkomme."

Danni wurde in der vergangenen Folge von ihren Teamkolleginnen Marlisa Rudzio (34) und Jasmin Herren (45) zum Rauswurf nominiert. Diese Entscheidung nimmt Joelina ihren Mitstreiterinnen sehr übel. In der aktuellen Episode geht die 24-Jährige sogar so weit, dass sie aufgrund der Nominierung ins gegnerische Team wechseln möchte. Promiflash hakt bei dem Reality-Sprössling nach: Wie kam es zu diesem Wunsch? "Ich wusste: 'Okay, jetzt rede ich nur noch mit zwei Mädels anstatt mit vier [Teamkolleginnen]." Deshalb bleibt sie bei ihrem Entschluss: Sie will die Gruppe verlassen!

Nicht nur Dannis Rauswurf sorgt für ordentlich Zoff. In der aktuellen Folge muss unter anderem Ricarda Raatz (32) das Camp verlassen. Auch sie ist über diese Entscheidung überhaupt nicht glücklich. "Nach dem Rauswurf ging es mir wirklich nicht gut. Ich habe mein Bestes gegeben und nie rumgeheult wie andere Personen, die immer nach Hause wollten und alles ekelhaft fanden", berichtet die Ex-Freundin von Maurice Dziwak (26) im Promiflash-Interview.

RTL Joelina Karabas und Daniela Büchner bei "Reality Queens"

RTL Jasmin Herren, Marlisa Rudzio, Emmy Russ, Ricarda Raatz, Joelina Karabas bei "Reality Queens"

