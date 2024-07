Danni muss gehen: Streit bei "Reality Queens" eskaliert!

Danni Büchner (46) und ihre Tochter Joelina Karabas (24) sind außer sich vor Wut auf ihre Mitstreiterin Marlisa Rudzio (34). In der neuesten Folge von Reality Queens kommt es zu eskalierenden Szenen, als es um die Nominierung geht. "Ich habe mich für Danni entschieden. Einfach, weil ich mit den anderen halt noch mehr Kontakt habe und die mir einfach noch mehr ans Herz gewachsen sind", begründet Marlisa etwa ihre Wahl. Daraufhin flippen Danni und ihre Tochter total aus, da die Mallorca-Auswanderin nun ihre Sachen packen muss. "Ich hoffe, meine Tochter wird euch allen kräftig in den Arsch treten, die mich hier rausgeworfen haben", betont Danni noch beim Abschied. "Ich raste aus, es reicht mir", beteuert währenddessen Joelina.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Joelina nun im Nachhinein ihre impulsive Reaktion: "Ich bin immer echt und brauche auch meine Emotionen nicht zu verstecken. Von daher trage ich mein Herz auf der Zunge. Ein Problem habe ich damit aber nicht – kann mir aber gut vorstellen, dass jemand anders eins damit hat." Sie verteidigt auch das Verhalten ihrer Mutter und meint, dass Emotionen in ihrer Familie ganz normal seien: "Wir haben halt Feuer im Blut und das ist auch völlig okay so. Ich bin stolz, dass wir zu unseren Gefühlen stehen und real sind." Ein solches Verhalten sei ihr zufolge authentischer als das Verstecken von Emotionen.

Marlisa hingegen kann die heftige Reaktion von Danni und Joelina nicht nachvollziehen und äußert sich gegenüber Promiflash kritisch dazu: "Ich fand den Wutausbruch absolut überzogen, zumal Danni mich selber nominiert hatte. Jeder wusste, dass wir nominieren müssen und jeder hat eine Stimme." Laut Marlisa habe Danni sich als schlechte Verliererin gezeigt, indem sie sich nicht einmal von ihren Mitstreitern verabschiedet habe. Auch stellt sie infrage, ob Danni ihrer eigenen Tochter den Verbleib in der Show gegönnt habe. Marlisa betont, dass sie von Anfang an klargestellt hatte, ihre engen Freundinnen Ricarda Raatz (32) und Jasmin Herren (45) nicht zu nominieren.

Anzeige Anzeige

Reality Queens, RTL Joelina Karabas, Marlina Rudzio und Jasmin Herren

Anzeige Anzeige

RTL Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr die Reaktion von Danni und Joelina nach der Nominierung? Vollkommen verständlich! Etwas übertrieben, sich so aufzuregen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de