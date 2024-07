Schmerzhafte Erkrankung: Wie geht es Ross Antony körperlich?

Ross Antony (50) feierte zu Beginn des Jahres einen großen Erfolg: Er verlor stolze 20 Kilogramm seines Körpergewichts! Hinter seinem Abnehmerfolg steckt allerdings nicht nur Disziplin. Die TV-Bekanntheit musste gezwungenermaßen mehr Sport treiben, denn der Brite leidet an einer unheilbaren Gelenkerkrankung. "Ich habe einige Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe. Das habe ich von meiner Mutter geerbt – im Winter ist es immer schlimmer als jetzt", gibt er im Interview mit Das Neue erstmals bekannt. Ross gibt allerdings Entwarnung: Ihm gehe es trotz allem "richtig gut".

Ross denkt trotz dieser Diagnose allerdings nicht daran, seinen Kopf jetzt in den Sand zu stecken – ganz im Gegenteil! "Ansonsten bin ich zum Glück kerngesund", gibt er im Gespräch mit der Zeitschrift zu verstehen. Durch das Rheuma habe sich der Entertainer ins Gewissen gerufen, mehr Sport zu treiben und sein Leben umzukrempeln. Körperliche Aktivität hat auf die unheilbare Gelenkerkrankung nämlich einen positiven Einfluss und nicht nur das: Ross hat mittlerweile sogar ganze 23 Kilogramm abgenommen!

Eine große Stütze für Ross ist sein Ehemann Paul Reeves (50). Gemeinsam sind die beiden den überschüssigen Kilos an den Kragen gegangen. "Ich trainiere wieder. Wir machen sehr viel Sport – ob das Tennis, Golf, Schwimmen, was auch immer ist", berichtet der 50-Jährige. Im Gespräch mit RTL erklärte er im Januar zudem, dass nicht nur der Sport eine wichtige Komponente in seinem Abnehmprozess war: "Wir haben viel weniger gegessen. Wir haben immer dem anderen geholfen, wenn er einen schwachen Moment hatte."

Anzeige Anzeige

Instagram / rossantonycom Ross Antony im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rossantonycom Paul Reeves und Ross Antony im September 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ross so offen über seine Erkrankung spricht? Ich finde das sehr mutig, damit hilft er bestimmt auch anderen Betroffenen. Nee, ich finde, das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de