Hot! Cindy Kimberly ziert US-Playboy-Cover im Mini-Bikini

Cindy Kimberly lässt für den US-Playboy fast alle Hüllen fallen! Die Freundin des Fußballstars Dele Alli (28) ziert das Cover der aktuellen Ausgabe des berühmten Erotikmagazins, wie sie auf Instagram stolz verkündet. Auf dem hotten Coverbild trägt sie einen Mini-Bikini mit dem ikonischen Häschen-Logo des Magazins auf dem Oberteil. Ihre Haare sind zu einer voluminösen Mähne gestylt, das Make-up erinnert mit dem dunklen Lipliner an einen 1990er-Jahre-Look. Auf weiteren Schnappschüssen der Fotostrecke ist das Model in noch knapperen Badesachen zu sehen, die sie neben der Designerin Jessica Goicoechea – dem zweiten Covergesicht des Monats – präsentiert.

Für ihr Shooting bekommt die 25-Jährige viel Zuspruch. Tausende Fans und Freunde feiern sie in den Kommentaren ihres Postings. "Du bist in deiner besten Ära, wirklich", "Das ist einfach absolut ikonisch" und "Ich liebe diese Kampagne", schreiben nur drei von vielen Usern zu den Fotos. Viele weitere schließen sich mit Herz- und Flammen-Emojis an. Ein Fan findet aber auch, dass Cindy in diesem Look einem beliebten Seriencharakter sehr ähnlich sieht: "Es erinnert mich an Maddy von Euphoria im echten Leben."

Cindy stammt ursprünglich aus den Niederlanden und baute sich in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Karriere als Model und Influencerin auf. Sie wurde dieses Jahr zur Markenbotschafterin von PrettyLittleThing ernannt. Sie und Dele machten ihre Beziehung im Juni 2022 öffentlich, als sie im Urlaub auf einer Jacht in Italien gesichtet wurden. Seitdem sind sie unzertrennlich – und tätowierten sich in diesem Jahr sogar Partner-Tattoos! Wie Cindy auf Instagram präsentierte, ließen sich die beiden jeweils einen roten Ring um ihren kleinen Finger stechen. Vor Cindy war der Kicker in einer langen, teils turbulenten Beziehung mit Ruby Mae, die von 2016 bis 2022 andauerte.

Doch das jetzige Playboy-Cover ist nicht das erste Mal, dass Cindy für Schlagzeilen sorgt. Vor fünf Jahren wurde sie an der Seite des Rappers Tyga (34) gesichtet, was damals für ordentlich Wirbel in den Medien sorgte. Die beiden verließen ein Restaurant in Beverly Hills und sorgten mit ihrer plötzlichen Vertrautheit für Spekulationen. Zwar hielten sie sich damals bedeckt und kein offizielles Statement folgte, doch vermuteten viele eine aufkeimende Romanze zwischen dem Model und dem Musiker. Kurz zuvor war Cindy mithilfe von Justin Bieber (30), der ein Foto von ihr auf Social Media teilte, ins Rampenlicht katapultiert worden. Dies öffnete ihr die Tore zu einer internationalen Modelkarriere.

Getty Images Cindy Kimberly und Dele Alli

Instagram / wolfiecindy Cindy Kimberly, Influencerin

Instagram / wolfiecindy Dele Alli und Cindy Kimberly im Juli 2022

