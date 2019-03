Bei Lewis Hamilton (34) geht es rasant zu – und das augenscheinlich nicht nur auf der Rennstrecke. Nach dem endgültigen Aus der On-Off-Beziehung mit Nicole Scherzinger (40) im Jahr 2014 datete er den Sommer darauf für kurze Zeit Skistar Lindsey Vonn (34). Danach wurde der Formel-1-Fahrer mit zahlreichen Frauen in Verbindung gebracht, unter anderem Paris Hilton (38), Irina Shayk (33) oder Gigi Hadid (23). Und jetzt soll die Liste noch länger werden: Offenbar datet er die Ex-Flamme von Justin Bieber (25) – und die ist gerade mal 20 Jahre alt!

Der 34-Jährige wurde mit dem jungen Model Cindy Kimberly von Papparazzi am Flughafen in Barcelona erwischt, wie Bilder der Daily Mail zeigen. Laut der Boulevardzeitung seien die beiden im Privatjet von Lewis angekommen. Cindy wurde berühmt, als im Jahr 2015 niemand Geringeres als Justin Bieber über Social Media mit einem Foto nach der damals unbekannten Studentin suchte. Biebs kam zwar nie mit ihr zusammen, doch die junge Spanierin ergatterte durch die Aufmerksamkeit ihren ersten Model-Job.

Für Lewis geht erst Mitte März die neue Formel-1-Saison in die nächste Runde. Ausschließlich zum Urlaub machen ist er aber sicherlich nicht nach Barcelona geflogen. Denn derzeit stehen Testfahrten in der katalanischen Hauptstadt an.

