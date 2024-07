18 Jahre mit Hubert: Matthias Mangiapane verrät Liebesrezept

Matthias Mangiapane (40) und sein Mann Hubert Fella (56) sind verliebt wie am ersten Tag! Dabei sind die beiden Realitystars schon seit 18 Jahren ein Paar. Wie halten die beiden Turteltauben in all den Jahren ihre Beziehung frisch? Für Matthias ist da besonders eine Sache ausschlaggebend, wie er im Interview mit Promiflash verrät: "Ich glaube, zu einer Beziehung, die lange und gut funktioniert, gehört einfach Freiraum."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de