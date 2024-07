Diese Stars räumten bei den Kids' Choice Awards 2024 ab!

Am 13. Juli standen wieder die alljährlichen Kids' Choice Awards an – und Taylor Swift (34) räumte wieder jede Menge Auszeichnungen ab! Die "I Knew You Were Trouble"-Interpretin konnte sich in drei Kategorien gegen ihre Mitstreiter durchsetzen: So gewann sie einen Kids' Choice Award als beliebtester internationaler Musikstar, als beliebteste weibliche Künstlerin und mit ihrer "The Eras"-Tour in der Kategorie "Beliebtestes Konzertticket des Jahres".

Taylor war selbstverständlich nicht die Einzige, die Auszeichnungen abräumte. Post Malone (29) bildet das Gegenstück zu der Sängerin, Imagine Dragons ist die diesjährige beliebteste Band. Auch Billie Eilish (22) nahm dank ihres Songs "What Was I Made For?" eines der beliebten orangefarbenen Luftschiffe entgegen. Nicki Minaj (41), Ice Spice (24) und Aqua gelten mit "Barbie World" als liebste Musikkollaboration. Den Award für das beliebteste Album bekam Olivia Rodrigo (21), Reneé Rapp (24) gewann in der Kategorie "Beliebtester Newcomer" und Sabrina Carpenter (25) landete mit dem Song "Espresso" auf Platz eins der beliebtesten viralen Songs.

Auch in Sachen Film und Fernsehen wurden die Preise vergeben. Greta Gerwigs (40) Kinohit Barbie sahnte einen Award als beliebtester Film ab, auch die Hauptdarstellerin des Streifens, Margot Robbie (34), erhielt eine Auszeichnung. Timothée Chalamet (28) durfte sich hingegen mit Wonka über den Preis in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler" freuen. Spider-Man: Across the Spider-Verse gewann einen Award in der Kategorie "Beliebtester animierter Film". Auch Adam Sandler (57), Anna Kendrick (38) und Jack Black (54) gewannen einen Preis – ebenso wie die Erfolgsserie Young Sheldon und Hauptdarsteller Iain Armitage (15) und Miranda Cosgrove (31) als Carly in iCarly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Margot Robbie bei der "Barbie"-Europapremiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr die Auszeichnung für Taylor als beliebtester weiblicher Künstler nachvollziehen? Ja, sie geht ja aktuell durch die Decke! Na ja, meine Wahl wäre anders ausgefallen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de