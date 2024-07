Hier verleiht Prinzessin Kate Trophäe an Wimbledon-Gewinner

Prinzessin Kate (42) begeistert heute nicht nur mit ihrer Anwesenheit beim Wimbledon-Finale, sie setzt auch eine königliche Tradition fort. Als Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Club ist es ihre Aufgabe, die Trophäen an die Gewinner zu überreichen – und so, wie sie es vergangenes Jahr tat, tut sie es auch dieses Jahr! Nach dem heutigen Herreneinzel-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic (37) betrat Kate den Center Court und übergab den beiden Tennisspielern ihre Trophäen. Es war aber Carlos, der sich am meisten freuen konnte: Wie People mit Schnappschüssen zeigt, schlug der Spanier seinen Gegner und durfte daher den Siegerpokal entgegennehmen.

Dass die Gattin von Prinz William (42) beim Tennis-Finale anwesend sein wird, bestätigte der Buckingham Palast erst gestern – davor wurde wochenlang spekuliert, ob sie den öffentlichen Termin aufgrund ihrer Krebserkrankung überhaupt wahrnehmen kann. "Es ist kein Geheimnis, dass sie sehr gerne dabei wäre, aber wie sie selbst sagte, gibt es gute und schlechte Tage, wenn man sich einer Chemotherapie unterzieht. Vieles hängt vom Timing der Behandlungen ab", erklärte ein Vertrauter des britischen Königshauses gegenüber The Daily Beast.

Letztendlich schaffte Kate es aber – und beglückte damit ihre Fans. Doch nicht nur das: Auch sie selbst schien sich sehr darüber zu freuen, beim Einzelturnier der Herren dabei zu sein. Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige nämlich einen Schnappschuss, auf dem sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) in einem Gespräch mit der britischen Tennisspielerin Lucy Shuker befand und schrieb dazu: "Schön, wieder bei Wimbledon zu sein! Es geht nichts über die Meisterschaften."

Anzeige Anzeige

Getty Images Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bei den Wimbledon Championships 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Kate das Überreichen der Trophäen dieses Jahr übernimmt? Ja, ich habe es mir gedacht! Nein, das überrascht mich sehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de