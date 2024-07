Gewusst? John F. Kennedys Enkel ist ein Social-Media-Star

John F. Kennedys (✝46) Name dürfte wohl den meisten Menschen geläufig sein. Er war rund zwei Jahre das Staatsoberhaupt der USA, bis er am 22. November 1963 Opfer eines tödlichen Attentats wurde. Aber auch sein einziger Enkelsohn konnte sich mittlerweile einen Namen in der Öffentlichkeit machen! Jack Schlossberg (31) präsentiert sich und seinen durchtrainierten Körper häufig auf Social Media – regelmäßig postet der 31-Jährige kurze Videosequenzen aus seinem Leben.

Seine Social-Media-Kanäle dienen allerdings nicht nur der Unterhaltung! Auf seine Community möchte er ebenfalls einen positiven Einfluss haben, wie er im Interview mit Vogue erklärt: "Wenn man die Leute dazu bringen will, über etwas Ernstes nachzudenken, muss man es unterhaltsam oder lustig gestalten" und fügt außerdem hinzu: "Man muss den Dingen, die man für wichtig hält, eine positive Note und positive Energie verleihen. Das ist die einzige Strategie, die ich habe." Seinen Fans gibt der Promi-Enkel allerdings auch den einen oder anderen persönlichen Einblick. Demnach liegen seine Interessen vor allem im Lesen und bei sportlichen Aktivitäten. Eine niedliche Nebeninformation: Jack liebt es, frische Blumen in seiner Wohnung zu haben!

Jack ist der Sohn von US-Botschafterin Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg und das jüngste von drei Kindern. Johns Enkel machte vor rund zwei Jahren seinen Abschluss in Harvard und ist seitdem nicht nur ein Influencer, sondern auch seit wenigen Wochen politischer Korrespondent für die US-Vogue. Bereits in jungen Jahren konnte Jack hohe politische Ambitionen vorweisen. So engagierte er sich beispielsweise schon mit Anfang zwanzig im US-Außenministerium.

Instagram / jackuno Jack Schlossberg, John F. Kennedys Enkel

