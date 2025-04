Kennedy-Enkel Jack Schlossberg boykottiert Met Gala 2025

Jack Schlossberg (32) hat eine klare Haltung zur Met Gala. Der Enkelsohn des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (✝46) plant, das Fashion-Event in diesem Jahr zu boykottieren. In einem Instagram-Post wendet er sich dabei direkt an Vogue-Chefin Anna Wintour (75), die Organisatorin hinter der Met Gala ist. "Hey, Anna Wintour. Es tut mir leid, aber ich boykottiere die diesjährige Met Gala. Ich kann nicht mit gutem Gewissen hingehen, da so viel auf der Welt und zu Hause passiert", schrieb er. Angesichts so vieler politischer Konflikte auf der Welt sei das nicht der richtige Zeitpunkt für eine derartige Party, so Jack weiter. Er rufe deshalb auch andere dazu auf, das Event zu boykottieren.

Jack ist seit 2024 politischer Korrespondent der Vogue, war aber auch schon zuvor Gast auf der Met Gala. Grundsätzlich scheint er somit kein Problem mit der Met Gala zu haben – er betont, gern zu feiern und seine Zeit dort stets sehr genossen zu haben. Nun sei aber nicht die Zeit für die Opulenz der Met Gala. Er plane jetzt eine Art Gegenveranstaltung: "Stattdessen werde ich etwas ganz Neues auf die Beine stellen. Etwas Eigenes. Etwas Wichtiges und Informatives." Sein Vorhaben und seinen Aufruf teilte Jack in gleich mehreren Posts. Für seine Follower dürfte ein derartiger Ausbruch aber nichts Neues sein, denn der Autor gilt als Hitzkopf im Netz und fiel schon häufiger durch ausufernde Schimpftiraden auf.

Nichtsdestotrotz wird die Met Gala wohl wie geplant am ersten Montag im Mai stattfinden. In diesem Jahr steht alles unter dem Motto "Superfine: Tailoring Black Style". Demnach dürfen wohl viele Outfits in elegantem Schwarz erwartet werden – zumindest soll das Met-Gala-Komitee wohl in Schwarz kommen, wie Vogue selbst schrieb. Lediglich Anna soll in Farbe erscheinen. Die Gästeliste bleibt bis zur Gala geheim. Frei von Kontroversen ist das glamouröse Event aber nicht, denn es stehen gleich mehrere Stars auf einer inoffiziellen schwarzen Liste. Die Regeln sind streng, auch was die Einladungen angeht – Gäste sind von Anna handverlesen und müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dabei geht es nicht nur um Prominenz, sondern auch um kulturellen und sozialen Einfluss.

ZUMA Press / MEGA Caroline Kennedy und ihr Sohn Jack Schlossberg bei der Met Gala 2017

Getty Images Anna Wintour im Oktober 2024

