Sänger Ayres Sasaki stirbt während Show durch Stromschlag

Bei einem Konzert in Brasilien ereignete sich eine Tragödie: Wie The Sun berichtet, verließ der Rocksänger Ayres Sasaki die Bühne, um einen völlig durchnässten Fan zu umarmen. Dadurch wurde wohl auch seine eigene Kleidung nass – fatal, denn unmittelbar danach traf ihn wohl ein Stromschlag, als er in Kontakt mit einem Kabel geriet. Den Berichten der Medien zufolge starb der Musiker noch auf der Bühne. Wie es dazu kam, dass der Fan, den er umarmte, durchnässt war, ist derweil noch nicht klar, auch sind die Todesumstände nicht eindeutig geklärt. Die örtliche Polizei hat sich des Falls angenommen und untersucht den Unfall. Ayres wurde nur 35 Jahre alt.

Gegenüber der örtlichen Presse meldete sich bereits Ayres' Tante zu Wort. "Was wir wissen, ist, dass seine Show für eine bestimmte Zeit angesetzt war und vorverlegt wurde, aber wir setzten uns mit Leuten in Verbindung, die in diesem Moment bei ihm waren, um zu verstehen, wie alles passiert ist", erklärt sie. Die Informationen sollen dann beizeiten auch an die Presse gegeben werden. Im Netz drücken die Fans des Sängers ihre Trauer aus und spenden der Familie Trost. "So jung und so schön", schrieb ein trauriger Fan unter Aufnahmen von einem von Ayres' Konzerten.

Mit seiner Musik begeistert Ayres seine Fans schon seit einigen Jahren. Im Netz teilt er aber nicht nur seine Songs, sondern auch Einblicke in sein Privatleben. So ließ er seine Community bei Instagram im Oktober 2023 auch an seiner Hochzeit teilhaben. Ein Video zeigt, wie seine Verlobte in einer weißen Robe zum Altar schreitet, um den Bund des Lebens zu knüpfen. Zum Mikrofon griff der Brasilianer natürlich auch. "Der Tag, an dem unsere Familie begann", schrieb Ayres zu einem Foto, auf dem er und seine Liebste glücklich strahlen.

Instagram / sasaki.cantor Ayres Sasaki im Juli 2022

Instagram / sasaki.cantor Ayres Sasaki und seine Partnerin Marina im Juni 2023

