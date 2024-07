Im Pool-Drama: Gina Beckmann kritisiert Danny Liedtkes Video

Das Pool-Drama von Mallorca nimmt kein Ende. Vor wenigen Tagen erhob die einstige Temptation Island-Kandidatin Loreen Schenke auf Instagram schwere Anschuldigungen: Zwischen einer "Reality-Person" und einem ihrer Mitbewohner sei es im Gemeinschaftspool heiß hergegangen. Danny Liedtke (34), der ebenfalls in der balearischen Wohnanlage lebt, sorgt im Netz für Aufklärung: Bei der Beschuldigten handle es sich um Sandra Sicora (32). In einem Clip wütet der Laiendarsteller: "Liebe Sandra Sicora, ganz kurz für dich, dein Dorfmatratzenverhalten kannst du in Köln lassen [...]." Seine knallharte Ansage kommt nicht bei allen gut an. Die Prominent getrennt-Kandidatin Gina Beckmann (24) übt auf TikTok scharfe Kritik: "Wer denkst du, wer du bist? [...] Nur auf der Frau rumzuhacken, ist sehr grenzwertig."

Die Berlinerin kritisiert, dass Danny in dem öffentlichen Video so private Dinge preisgibt: "Zu leaken, wer, wann, wo und wie ein Techtelmechtel hatte, ist unter der Gürtellinie." Dass der Köln 50667-Darsteller dann auch nur gegen Sandra hetzt, und ihr mysteriöser Liebhaber nicht einmal Erwähnung findet, geht für Gina zu weit. Sie schießt zurück: "Ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wo dieser Typ [Danny] schon alles gepimpert hat."

Gina hinterfragt außerdem Dannys Intention hinter seinem Clip. "Wenn es Danny nicht nur um Klicks und Aufmerksamkeit gehen würde, dann hätte er es Sandra und Mister X einfach persönlich geschrieben", ist sich die Ex-Freundin von Cedric Beidinger (30) sicher. Am meisten scheinen Gina jedoch die Kommentare unter Dannys Video zu stören. "Alle schreiben dann auch noch: 'Geredet wie ein Löwe', regt sich die 24-Jährige auf und fügt hinzu: "[Wohl eher] geredet wie ein Vollhorst".

Anzeige Anzeige

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckman im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Ginas Kritik an Danny? Ich bin da voll und ganz auf ihrer Seite. Danny hat komplett übertrieben. Ich stimme ihr überhaupt nicht zu. Dannys Kritik war gerechtfertigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de