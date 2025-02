Diesem Dschungelcamper drückt Gina Beckmann die Daumen

Reality-TV-Sternchen Gina Beckmann hat ein klares Lieblingsformat im Fernsehen: das Dschungelcamp. In einem exklusiven Gespräch mit Promiflash bei Marina Hoermanseders Fashion Show verriet die 24-Jährige, dass sie die diesjährige Staffel zwar unterhaltsam finde, aber einige Highlights vermisse. "Dieses Jahr könnte ein bisschen krasser sein", bemerkte sie. Dennoch hat Gina einen klaren Favoriten, wenn es um die Dschungelkrone geht: Maurice. "Ich finde ihn wirklich sehr amüsant und man merkt auch, er trägt sein Herz am rechten Fleck", erklärte sie.

Maurice habe sich in den Augen von Gina seit seiner Teilnahme an anderen Reality-TV-Formaten wie Kampf der Realitystars deutlich gewandelt. "Früher fand ich ihn sehr, sehr unsympathisch", gibt sie offen zu, doch mittlerweile habe er sie positiv überrascht. Besonders seine humorvolle und herzliche Art, die er im Dschungelcamp zeigt, habe sie überzeugt. Für Gina sei er derjenige, der die Krone am meisten verdient habe. Trotzdem verfolge sie auch die Entwicklungen der anderen Teilnehmer gespannt. Vor allem Edith und Sam (33) seien für Gina die tragenden Persönlichkeiten der Show, während andere Kandidaten eher blass blieben.

Gina gilt mit ihrer offenen und ehrlichen Art als scharfe Beobachterin der Trash-TV-Szene. Bekannt wurde sie durch ihre Big Brother-Teilnahme im Jahr 2020. Seither machte sie immer wieder mit ihrem turbulenten Liebesleben auf sich aufmerksam und nahm im vergangenen Jahr schließlich an der Show Prominent getrennt teil.

Anzeige Anzeige

RTL Maurice Dziwak im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Sam Dylan und Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige