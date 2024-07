Pool-Vorfall: An wen richtet sich Loreen Schenkes Ansage?

Seit einigen Wochen lebt die Temptation Island-Bekanntheit Loreen Schenke auf Mallorca in einer WG. Doch ihr Leben auf der beliebten Insel wird offenbar immer wieder von unerwünschten Besuchern gestört. In ihrer Instagram-Story wütet die Tätowiererin: "In dieser WG ist schon so viel passiert. Es ist schon wieder eine Reality-Person hier. [...] Ich habe zwei Tage gesagt: 'Okay, ich möchte die Person nicht hier haben. Aber okay, zwei Tage schlaf ruhig hier.' Jetzt ist die Person schon wieder da? Ich verstehe gerade nicht, warum."

Offenbar besucht die mysteriöse TV-Persönlichkeit einen Liebhaber, der zusammen mit Loreen in der WG wohnt. "Weil man natürlich mit jemandem Liebe machen will. Deswegen ist sie bestimmt schon wieder hier", regt sich die Freundin von Adam Bloch auf. Doch damit nicht genug. Loreen erklärt: "Jetzt kommt aber das, warum ich eigentlich so angepisst bin." Nach einer Partynacht sollen die zwei Turteltauben in dem Schwimmbecken der Wohnanlage wohl ihr Unwesen getrieben haben. "Es ist ein Gemeinschaftspool, da gehen kleine Kinder rein. Diese Person war der Meinung, in unserem Pool ihre Liebe zu machen", berichtet die Hannoveranerin entgeistert.

Auf TikTok sind sich viele Nutzer sicher: Damit kann Loreen nur Sandra Sicora (32) meinen. "Ich glaube, es ist Sandra" oder "definitiv Sandra" schreiben zahlreiche Nutzer. Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin verbringt tatsächlich momentan Zeit auf Mallorca, wie sie immer wieder in ihrer Instagram-Story dokumentiert. Auch dafür, wer ihr besagter Liebhaber sein könnte, haben die Fans bereits eine Theorie. "Sandra und Calvin Kleinen (32)", vermutet nicht nur ein Nutzer.

Anzeige Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke auf ihrer Terrasse

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora auf Mallorca

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Sandra die Übeltäterin ist? Ja, das könnte gut sein. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de