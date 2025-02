So schätzt Gina Beckmann den "Prominent getrennt"-Cast ein

Die Kandidaten der nächsten Staffel von Prominent getrennt versprechen Spannung und Drama. Auch Gina Beckmann (24), die im vergangenen Jahr mit ihrer Ex-Freundin Emily Katarzyna an der Show teilnahm, freut sich auf die Ausstrahlung. "Der Cast ist auf jeden Fall krass. Man hat ja auch schon ein bisschen gehört, dass es sehr abgegangen sein soll. [...] Ich bin gespannt, bei dem Cast kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen", verriet die Influencerin im Promiflash-Interview bei der Fashion Show von Marina Hoermanseder. Besonders drücke sie Marco Cerullo (36) und Christina Grass (36) die Daumen, denn mit den beiden stand sie bereits für die #CoupleChallenge vor der Kamera.

Allerdings ist Gina noch nicht sicher, ob sie die Show anschauen wird. "Ich persönlich verbinde diese Villa mit so vielen negativen Momenten und so viel schlechter Energie", erklärte die Blondine im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Ich habe eigentlich gar keine Lust, das noch mal so zu sehen, weil das Ganze dann auch in meinem Kopf noch mal auflebt." Die 24-Jährige zoffte sich damals nicht nur mit ihrer Ex-Partnerin, sondern fühlte sich auch von den männlichen Kandidaten ausgegrenzt.

In diesem Jahr machen unter anderem Ariel und Giuliano von Love Fool mit. Auch TV-Sternchen Jennifer Iglesias (26) und ihr Verflossener Nico Müller treten in der Show an. Für besonders viele Schlagzeilen sorgten vor der Ausstrahlung des Formats Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis. Die beiden hatten sich eigentlich 2023 getrennt, doch im Januar verkündete das Make Love, Fake Love-Gewinnerpaar sein Liebes-Comeback. "Wir sind wieder ein Paar", plauderten sie gegenüber RTL aus.

RTL Gina Beckmann (r.) und Emily bei "Prominent getrennt"

Jannik Kontalis und Yeliz Koc / ActionPress Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

