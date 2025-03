Kein Rauswurf? Danny Liedtke äußert sich zu Gewaltvorwürfen

Vor wenigen Stunden machten schwere Schlagzeilen über Danny Liedtke (34) die Runde: Die Ex des Köln 50667-Stars, Nora Lob (35), warf ihm häusliche Gewalt vor. Im Zuge dessen bestätigte RTL, dass sie aktuell nicht mehr mit ihm arbeiten. Nun äußert sich Danny in seiner Instagram-Story dazu und bestreitet, dass er von dem Sender rausgeworfen wurde. Er habe bereits vor Wochen mit RTL und der Produktionsfirma selbst besprochen, dass er keine weitere Folge für "Köln 50667" drehen möchte: "Diese Entscheidung wurde bewusst und im Einklang mit RTL getroffen, da ich die Branche gut kenne und in dieser Situation das Vorgehen als sicherer erachtet habe. Es ist daher besonders enttäuschend, dass RTL dennoch solche Artikel veröffentlicht, die einzig auf Klicks und Gewinn ausgerichtet sind."

Zudem möchte er betonen, dass Nora nicht mit ihm zusammen war – er betitelt sie in seinem Statement lediglich als seine "ehemalige Mitbewohnerin". Der 34-Jährige schreibt, dass er sich aktuell auch nicht weiter über die Thematik und die Anschuldigungen äußern möchte, seine Anwälte hätten ihm dazu geraten. "Niemand scheint zu verstehen, was ich gerade in Spanien durchmache, aber sobald das rechtliche Verfahren abgeschlossen ist, werde ich mich zu den Vorwürfen äußern. Auch ich habe das Recht, mich zu verteidigen", schreibt Danny abschließend.

Nora hatte behauptet, dass sie vergangenes Jahr mit dem TV-Star zusammen war. Erst sei alles perfekt gewesen, dann sei er plötzlich gewalttätig geworden. "Er hat mich gewürgt und sagte, er bringt mich um, weil ich die Wäsche nicht gemacht habe. [...] Er hat mich öfter drei bis vier Stunden lang im Zimmer festgehalten und meine Klamotten an meinem Körper zerrissen", schilderte sie gegenüber Bild. Er soll sie außerdem bespuckt, über den Boden geschleift und an den Haaren gezerrt haben. Laut Informationen der Zeitung bekam Danny daraufhin ein Annäherungsverbot und eine Strafe von 22 Tagen gemeinnütziger Arbeit. Bereits 2021 hatte seine Ex Sharon Battiste (33) ähnliche Vorwürfe öffentlich gemacht – er soll ihr gegenüber damals ebenfalls handgreiflich geworden sein.

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Januar 2025

RTL / Frank J. Fastner Nora Lob, "Temptation Island"-Verführerin

