Ex Danny an Bord: Pilot wirft Nora Lob aus dem Flieger

Nora Lob (36), die Ex-Freundin des "Köln 50667"-Darstellers Danny Liedtke (34), erhob kürzlich schwere Vorwürfe: Sie beschuldigt ihn, sie im gemeinsamen Urlaub in einem Hotelzimmer eingesperrt, geschlagen und gewürgt zu haben. In Spanien wurde deshalb ein Annäherungsverbot ausgesprochen, das ihm untersagt, sich Nora auf weniger als 200 Meter zu nähern. Doch auf einem Flug zu einem Gerichtstermin begegneten sich die beiden zufällig im selben Flieger, wie die Sängerin auf Instagram erzählte. Was folgte, war eine überraschende Entscheidung des Piloten: Nora wurde des Flugzeugs verwiesen, während Danny an Bord bleiben durfte.

Der Grund für diese Entscheidung: Das spanische Annäherungsverbot hat laut Oe24.at außerhalb des Landes keine Gültigkeit. Statt also Danny des Flugzeugs zu verweisen oder die beiden ehemaligen Partner in weit voneinander entfernten Sitzreihen zu platzieren, wurde Nora von der Reise ausgeschlossen. Die Entscheidung des Piloten hatte jedoch schwerwiegende Folgen für Nora: Sie verpasste den Gerichtstermin, musste sich von ihrem Anwalt vertreten lassen und konnte obendrein ihren Geburtstag nicht zu Hause verbringen. Unter Tränen äußerte sie sich dazu öffentlich auf Instagram: "Kein Wunder, dass Frauen sich fürchten, die Täter anzuzeigen."

Nora und Danny hatten vor ihrer Trennung eine turbulente Beziehung geführt, die offenbar nicht friedlich endete. Danny Liedtke, vor allem durch seine Rolle in der RTLZWEI-Serie Köln 50667 bekannt, hat sich öffentlich bislang nicht genauer zu den Vorwürfen geäußert. Nora hingegen schilderte die belastenden Ereignisse offen und sucht Unterstützung bei ihren Followern. Viele ihrer Fans äußern Verständnis für ihre Verzweiflung – und auch Kritik am Handeln des Piloten. Der Vorfall hat zudem eine Debatte darüber ausgelöst, wie in Fällen häuslicher Gewalt mit Opfern umgegangen werden sollte, insbesondere in rechtlichen Grauzonen zwischen verschiedenen Ländern.

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, Januar 2025

Instagram / supergirl_nora Nora Lob, Influencerin

