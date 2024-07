Influencerin Aanvi Kamdar (†) stürzt Wasserfall hinunter!

Traurige Nachrichten aus der Influencer-Welt: Wie indische Behörden berichten, ist die Reise-Influencerin Aanvi Kamdar bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die 27-Jährige soll am vergangenen Dienstag an einem Wasserfall in die Schlucht gestürzt sein, nachdem sie versucht hatte, ein Reel für Instagram aufzunehmen. "Sie fiel auf den harten, rutschigen Felsen etwa 91 Meter tief ins Tal und konnte zunächst nicht entdeckt werden", teilt einer der Retter gegenüber The Economic Times mit und ergänzt: "Sie wurde mit einer Bahre, die an Abseilseilen befestigt war, nach oben gebracht. Sechs Retter kletterten den Hügel hinunter, während weitere 50 Helfer oben auf dem Hügel halfen." Wie CBS News berichtet, brauchten die Retter mehrerer Organisationen etwa sechs Stunden, um Aanvi aus der Schlucht zu ziehen.

Die Fans der Influencerin können das Unglück kaum fassen. "Diese Nachricht erschüttert mich so sehr. Du warst immer eine fröhliche und freundliche Person und ich bin immer wieder auf deine Seite gekommen, um Reisetipps zu erhalten. Werde dich vermissen! Aanvi, ich bete, ruhe in Frieden", trauert beispielsweise ein User unter Aanvis letzten Instagram-Beitrag. "Es ist alles so schrecklich. Mögest du in Frieden ruhen", schreibt ein weiterer fassungsloser Follower.

Über viele Jahre hinweg teilte Aanvi ihre vielfältigen Reisetipps im Netz. Dabei lag ihr Fokus hauptsächlich auf ihrem Heimatland Indien. Ihre Beiträge fanden großen Anklang – alleine auf Instagram folgen ihr bis dato über 285.000 Menschen.

Instagram / theglocaljournal Aanvi Kamdar, Influencerin

