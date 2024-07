Alles Gute! Angela Merkel feiert heute ihren 70. Geburtstag

Alles Gute zum Geburtstag, Angela Merkel! Am Mittwoch feiert die ehemalige Bundeskanzlerin ihren runden Geburtstag: Mutti Merkel, wie ihre Anhänger sie gern nennen, wird 70 Jahre alt! In ihrer langjährigen Karriere als Politikerin hat Angela viel erreicht. Im Jahr 2005 wurde die gebürtige Hamburgerin zur allerersten Kanzlerin der Bundesrepublik. Ganze 16 Jahre führte die einstige CDU-Vorsitzende Deutschland durch zahlreiche Krisen. Ihren Ehrentag nutzen einige Politiker, um sich bei der promovierten Physikerin für ihre Lebensleistung zu bedanken. So findet unter anderem der derzeitige Bundeskanzler Olaf Scholz (66) wertschätzende Worte auf X: "Unermüdlich hat sie sich für das Land eingesetzt. Alles Gute zum Geburtstag!"

Als aktueller CDU-Vorsitzender tritt Friedrich Merz (68) in die Fußstapfen von Angela. Auch er widmet ihr einen Geburtstagsbeitrag. "Liebe Angela Merkel, herzliche Glückwünsche zu deinem 70. Geburtstag! Rund drei Jahrzehnte lang hast du die Politik unseres Landes geprägt und Verantwortung übernommen: In der CDU, im Parlament und in der Regierung. Wir freuen uns auf den Festakt im Herbst", schreibt der Politiker auf X. Mit dem Festakt meint der Bundestagsabgeordnete höchstwahrscheinlich Angelas bevorstehende Geburtstagsfeier. Denn am 25. September soll ein Empfang für die Altkanzlerin im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stattfinden.

Nach ihrer Amtszeit meidet Angela Termine in der Öffentlichkeit. Nur zu ganz besonderen Anlässen macht sie eine Ausnahme – zum Beispiel wegen eines Staatsbanketts mit König Charles (75). Wie verbringt die 70-Jährige sonst ihren wohlverdienten Ruhestand? Wie zahlreiche Medien berichten, lässt es sich die in Ostdeutschland aufgewachsene Politikerin in Berlin gut gehen. Immer wieder wird sie beim gemütlichen Shoppen oder beim Dinieren mit ihrem Ehemann Joachim Sauer (75) gesichtet.

Getty Images Olaf Scholz und Angela Merkel im Mai 2024

Getty Images Angela Merkel im Mai 2023

