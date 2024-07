"Love Island"-Star Ollie Williams heiratet seine Ex-Flamme!

Ollie Williams sorgte bei seiner Staffel von Love Island-UK für einige spannende Momente. Besonders viel Aufruhr erzeugte er damit, die Kuppelshow aus Liebe zu seiner Ex-Freundin Laura Nofer wieder zu verlassen. Nun überrascht der TV-Star seine Fans mit einer Hochzeit. Auf den Instagram-Fotos wirkt die Trauung beinahe königlich. Vor einem alten Schloss küsst sich das Brautpaar. Dabei trägt der leidenschaftliche Jäger einen eleganten Cutaway und einen Zylinder. Seine Angetraute glänzt in einem schneeweißen Kleid mit einer langen Schleppe.

Weitere Fotos zeigen, wie Laura und Ollie die Zeremonie in einem schicken Sportwagen verlassen. Zu den traumhaften Bildern schreibt der Brite: "Ich habe meine beste Freundin geheiratet und es war der unglaublichste Tag in meinem Leben." Auch seine Liebsten freuen sich über das Glück des Blondschopfs. "Ein wunderschöner Tag! Danke, dass ich dabei sein durfte", kommentiert jemand seinen Post.

Nur drei Tage war Ollie in der TV-Villa von "Love Island", bevor er sich entschied, wieder die Koffer zu packen. "Ich muss in dieser Situation meinem Herzen folgen und es wäre falsch, diese Gefühle zu ignorieren", erklärte er damals. Er bandelte zwar erst mit der Single-Lady Paige an, realisierte dann aber, dass seine Gefühle für Laura noch zu stark waren. Deshalb fand er: "Wenn ich etwas mit Paige oder irgendeinem anderen Mädchen, das in die Villa kommt, anfangen würde, wäre es ihnen gegenüber nicht fair."

Instagram / laura_williamss_ Ollie Williams und Laura Williams im März 2023

Instagram / olliesjwilliams Ollie Williams im Oktober 2023

