Wegen der Royals: Sarah Ferguson sagt Literatur-Festival ab

Was ist denn da los? Sarah Ferguson (64) hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Autorin gemacht und wurde vor wenigen Wochen auf die australische Büchermesse "Festival of Fiction" eingeladen. Eigentlich wollte die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) im Oktober dorthin reisen, doch dieser Plan ist jetzt anscheinend geplatzt. Wie die offizielle Seite des Festivals auf Instagram ankündigt, wird sie doch nicht an dem Event teilnehmen. "Sarah, Herzogin von York, hat sich dazu entschieden, aus dem Festival auszusteigen. Sie möchte in keiner Weise von der kürzlich angekündigten Australienreise seiner Majestät des Königs (75) ablenken", wird im Statement erklärt.

Tatsächlich hat der Buckingham Palace erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass König Charles III. und Königin Camilla (77) in den späteren Monaten des Jahres eine Tour durch Australien und Samoa machen werden. Mirror berichtet, dass Sarah seit ihrer Scheidung von Andrew im Jahr 1996 keine arbeitende Royal mehr ist. Erst in den vergangenen Jahren wurde sie wieder in den sozialen Kreis des britischen Königshauses aufgenommen. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass die Autorin so sehr darauf achtet, keine Aufmerksamkeit von den britischen Majestäten wegzuziehen.

Sarah wird trotzdem nach Australien reisen, nur eben einen Monat später. Wie in der Ankündigung ihrer Absage weiterhin verraten wird, wird die Britin im November einen besonderen Vortrag halten und für die anwesenden Fans Bücher signieren. Die Herzogin ist vor allem für ihre Kinderbücher und Liebesromane bekannt und hat im Laufe ihres Lebens bereits über 50 Werke veröffentlicht.

