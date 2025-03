Sarah Ferguson würdigt Prinzessin Dianas Vermächtnis

Sarah Ferguson (65), die Herzogin von York, hat jetzt auf Instagram ihrer verstorbenen Schwägerin Prinzessin Diana (✝36) Tribut gezollt und ihre Unterstützung für das Diana Award-Programm geäußert. Dazu teilte sie ein Foto von sich mit der CEO des Diana Awards, Dr. Tessy Ojo, und würdigte die Arbeit der Initiative, die junge Menschen weltweit fördert. "Als geliebte Schwägerin und treue Freundin war Dianas unerschütterliches Engagement und ihre Hingabe für junge Menschen wirklich inspirierend", schrieb Sarah. Sie betonte, wie tief berührt sie sei, Dianas Vermächtnis weiterzuführen.

Der Diana Award, der 1999, zwei Jahre nach dem Tod der britischen Prinzessin ins Leben gerufen wurde, markierte laut InStyle UK letztes Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Neben Sarah setzen sich auch Dianas Söhne, Prinz William (42) und Prinz Harry (40), regelmäßig für das Programm ein. Auch im Rahmen ihres Podcasts "Tea Talks with the Duchess and Sarah" erinnerte sich Sarah zuletzt an ihre Freundschaft mit Diana und ihren gemeinsamen Einsatz für wohltätige Zwecke. Die beiden hätten oft über ihre Liebe zur Unterstützung anderer gesprochen. "Diana und ich waren uns so ähnlich. Sie verstand nie, wie brillant sie wirklich war", erklärte Sarah rückblickend.

Die Verbindung zwischen den beiden Frauen reichte weit über ihre royale Stellung hinaus. Sarah und Diana waren nicht nur enge Freundinnen, sondern auch entfernte Cousinen. Ihre Mütter kannten sich bereits aus der Schulzeit, und beide heirateten später in die britische Königsfamilie. Gemeinsam durchlebten sie Höhen und Tiefen, trennten sich 1992 von ihren Ehemännern und ließen sich 1996 scheiden. Bis heute fühlt sich Sarah eng mit Dianas Vermächtnis verbunden. Auf Instagram schrieb sie: "Es war tief bewegend zu sehen, wie ihr Erbe aus Mitgefühl und Güte durch die außergewöhnliche Arbeit des Diana Award weiterlebt. Ich fühle mich geehrt, diese Bemühungen in ihrem Namen fortzusetzen."

Prinzessin Michael of Kent, Sarah Ferguson und Prinzessin Diana

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

