Sarah Ferguson fühlt sich durch erneute Omarolle gesegnet

Sarah Ferguson (65), die Herzogin von York, hat mit großer Freude die Ankunft ihrer jüngsten Enkelin gefeiert. Die kleine Athena Elizabeth Rose, Tochter von Prinzessin Beatrice (36) und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41), wurde am 22. Januar geboren, wie der Palast am 29. Januar offiziell verkündete. Mit einem emotionalen Instagram-Post zeigte sich Sarah überglücklich: "Ich bin voller Liebe und Freude, Athena Elizabeth Rose auf der Welt begrüßen zu können. Sie wird bereits so sehr geliebt, und ich bin unglaublich glücklich, wieder eine Oma zu sein. Ich bin so stolz auf Edo, Beatrice und den Rest meines kleinen Fünferteams."

Neben Athena gehören zu Sarahs Enkelkindern Beatrice' ältere Tochter Sienna (3) und Stiefsohn Christopher "Wolfie" Woolf. Zudem sind die beiden Söhne von Prinzessin Eugenie (34), August (3) und Ernest (1), Teil von Sarahs enger Familie. Beatrice' Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi kommentierte in den sozialen Medien bezüglich Sarah: "Die beste Gigi" – was eine Abkürzung für Großmutter ist.

Sarah scheint ihre Rolle als Großmutter in vollen Zügen zu genießen und scherzte in einem Interview mit dem Magazin People: "Ich bin jetzt 'Super Gran Pan'. Die Kleinen folgen mir wie in einer Peter-Pan-Geschichte." Sie verriet, dass ihre Enkel sie für äußerst unterhaltsam halten und über sie lachen. Mit viel Humor fügte die Herzogin hinzu: "Alle fragen mich, ob das Großmuttersein mein Leben verändert hat. Aber ich lebe sowieso schon in der Welt der Drei- bis Sechsjährigen. Jetzt habe ich einfach ein Publikum mehr, das mich mag."

Instagram / theroyalfamily Prinzessin Beatrice' Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi im Januar 2025

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice und ihrem Enkelkind Sienna Mapelli Mozzi, 2024

