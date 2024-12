Sarah Ferguson sendet Weihnachtsgrüße mit Corgis der Queen

Sarah Ferguson (65), die Herzogin von York, hat kurz vor Weihnachten ein besonderes Video auf Instagram geteilt. Darin ist sie mit den Corgis Muick und Sandy zu sehen, die sie nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im September 2022 adoptiert hat. In einer emotionalen Botschaft richtete sich Sarah mit warmen Worten an all jene, die während der Feiertage mit Traurigkeit oder Einsamkeit zu kämpfen haben. "Wir senden euch so viel Liebe", erklärte die Hundeliebhaberin in dem Video, während die beiden Vierbeiner im Hintergrund über die Wiese tollten. Sie selbst betonte, wie wichtig es sei, in schwierigen Zeiten das "Licht und die Freude zu suchen."

Sarahs Clip wurde von Fans als Reaktion auf die Nachricht interpretiert, dass sie und ihr Ex-Mann Prinz Andrew (64) dieses Jahr nicht an den offiziellen Weihnachtsfeierlichkeiten der royalen Familie in Sandringham teilnehmen würden. Diese Entscheidung fiel kurz nachdem Berichte über Andrews angebliche Verbindung zu einer chinesischen Spionageaffäre aufkamen. Stattdessen hat das ehemalige Paar gemeinsam auf seinem Anwesen, der Royal Lodge in Windsor, Weihnachten verbracht. Trotz der Scheidung im Jahr 1996 stehen sich Sarah und Andrew weiterhin sehr nahe und leben seit Jahren im selben Haus zusammen.

Sarah, die über die Jahre immer wieder öffentlich hinter ihrem Ex-Mann stand, betonte kürzlich in einem Interview mit der Sunday Times, dass sie keinerlei Reue über ihr Leben mit ihm habe. Auch in turbulenten Zeiten blieb sie an Andrews Seite. Die Herzogin ist bekannt für ihre herzliche Persönlichkeit und die Nähe, die sie auch in schwierigen Phasen gegenüber ihrer Familie zeigt. Die Corgis, ein Vermächtnis von Queen Elizabeth, scheinen eine große Rolle dabei zu spielen, ihr Trost und Freude zu spenden.

Sarah Furguson mit dem Corgi der Queen, Dezember 2024

Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

