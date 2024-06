Sarah Ferguson wird Ehrengast bei australischer Büchermesse

Für Sarah Ferguson (64) könnte es beruflich nicht besser laufen. Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) gilt als renommierte Autorin. Vor allem für ihre Kinderbücher und ihre historischen Liebesromane wird die Herzogin von York von Lesern auf der ganzen Welt geschätzt. Auch in Australien scheint es zahlreiche Fans der gebürtigen Londonerin zu geben. Denn wie The Australian nun berichtet, soll Fergie als Ehrengast bei einem Literaturfestival auftreten. Das Festival of Fiction findet im Oktober dieses Jahres im australischen Perth statt. Laut Angaben des Magazins wolle die Britin extra für die Veranstaltung anreisen.

Wird diese lange Reise mit ihrer angeschlagenen Gesundheit möglich sein? Im Sommer 2023 war bei der Herzogin Brustkrebs diagnostiziert worden. Nur wenige Monate danach hatte Sarah den nächsten schweren Schlag verkraften müssen: Bei der 64-Jährigen war eine aggressive Form von Hautkrebs festgestellt worden. Doch wie geht es der Britin heute? Während sie den Brustkrebs besiegen konnte, ist sie in der Hautkrebsbehandlung auf dem Weg der Besserung, erklärte die Autorin vor wenigen Tagen zu Gast bei "Good Morning Britain". Zuversichtlich machte sie deutlich: "Man kann nie sagen, dass man krebsfrei ist, aber man kann sagen: 'Mir geht es gut und ich bin sehr glücklich.'"

Als Autorin konnte Sarah bereits einige Erfolge verzeichnen. Jetzt scheint die Herzogin von York offenbar über einen Berufswechsel nachzudenken. Zu Gast in der britischen TV-Show scherzte die ehemalige Schwägerin von König Charles III. (75) über ihren großen Wunsch, in einer beliebten Netflix-Sendung mitzuwirken. "Ich möchte in Bridgerton mitspielen!", gab sie bekannt. Am liebsten wolle sie an der Seite der aktuellen Hauptdarstellerin Nicola Coughlan (37) vor der Kamera stehen. "Ich denke, Lady Penelope sollte eine Freundin haben, die rote Haare hat wie ich. Ich sage es ja nur!", witzelte die Unternehmerin.

Getty Images Sarah Ferguson, September 2023

Getty Images Sarah Ferguson bei der amfAR-Gala 2024

