Sarah Ferguson drückt Mitgefühl für alle Waldbrandopfer aus

Sarah Ferguson (65), die Duchess of York, hat sich mit einer bewegenden Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt und ihre tiefe Betroffenheit über die verheerenden Waldbrände in Südkalifornien ausgedrückt. In einem bewegenden Video auf Instagram erklärte sie: "Mein Herz ist so erschüttert von den Bränden in Südkalifornien und Los Angeles. All die Menschen, die aus ihren Häusern evakuiert wurden, die ihre Häuser verloren haben – und die Tiere, die Tierschützer – ich bin einfach nur erschüttert." Gleichzeitig sprach sie den Rettungskräften vor Ort ihren Dank aus und hob deren unermüdlichen Einsatz hervor.

Neben Sarah Ferguson setzen sich auch andere Mitglieder der royalen Familie aktiv für die Opfer der Brände ein. Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) besuchten ein Evakuierungszentrum in Pasadena, wo sie Lebensmittelpakete verteilten und Betroffene trösteten. Laut Berichten sollen die beiden zusätzlich großzügige Sachspenden wie Kleidung und Kinderbedarf bereitgestellt haben. Der Bürgermeister von Pasadena, Victor Gordo, lobte ihre authentischen Persönlichkeiten und betonte, wie sehr ihr Engagement die Stimmung sowohl bei den Opfern als auch bei Ersthelfern gehoben habe.

Sarah Ferguson ist bekannt für ihr großes Herz und ihren Einsatz bei humanitären Krisen. Die Duchess hat in der Vergangenheit immer wieder Hilfsprojekte unterstützt, insbesondere für Kinder und Familien in Not. Ihr jüngstes Statement zeigt erneut ihre Verbundenheit mit globalen Problemen und die Bereitschaft, auch aus der Ferne zu helfen. Freunde und Wegbegleiter beschreiben Sarah als äußerst empathisch, eine Eigenschaft, die sie auch in schwierigen Lebensphasen geprägt hat. Ihr Mitgefühl im Angesicht solcher Tragödien dürfte viele ihrer Anhänger erneut beeindruckt haben.

Getty Images Sarah Ferguson im September 2024

Getty Images Sarah Ferguson, Autorin

