Sarah Ferguson sorgte sich während Krebsdiagnosen um Töchter

Sarah Ferguson (65), bekannt als Herzogin von York, hat über die düsteren Momente nach ihren beiden Krebsdiagnosen gesprochen. In einem Interview mit The Times beschrieb die zweifache Mutter, wie schwer der Umgang mit den Erkrankungen für sie war: "Krebs ist wie eine Bombe, die in deinem Leben explodiert." Innerhalb eines Jahres wurden Sarah gleich zwei Krebsdiagnosen gestellt. Zunächst Brustkrebs, der im Sommer 2023 eine Mastektomie – die chirurgische Entfernung von Brustgewebe – erforderlich machte. Und wenig später ein malignes Melanom, eine aggressive Form von Hautkrebs. Während dieser Zeit sei ihre Familie, darunter ihre beiden Töchter Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34), eine immense Stütze für sie gewesen. Nichtsdestotrotz gestand sie, dass die Diagnosen nicht nur sie, sondern auch ihre Töchter belasteten: "Man sorgt sich immer um seine Kinder, egal wie alt sie sind."

Die Ex-Frau von Prinz Andrew (64), Bruder von König Charles III. (76), sprach auch darüber, wie sehr ihre Kinder ihr in dieser schwierigen Zeit geholfen haben. "Ich habe immer versucht, meinen Mädchen beizubringen, ehrlich und direkt zu sein", teilte Sarah mit und lobte ihre Familie als "außergewöhnlich". Trotzdem gestand sie laut US Magazine: "Ich gebe gerne zu, dass ich in Gedanken an einigen dunklen Orten war und über meine eigene Sterblichkeit nachgedacht habe." Um mit den Herausforderungen fertig zu werden, hat Sarah regelmäßige Meditation praktiziert und sich auf ihr Wohlbefinden konzentriert. Sie erklärte, dass es vor allem Achtsamkeitsübungen gewesen seien, die ihr schließlich geholfen hätten, Freude und Frieden zu finden. "Es waren nicht die Krebserkrankungen, die mir die Fesseln vom Herzen nahmen, sondern Achtsamkeit und innere Heilung", reflektierte sie.

Inzwischen konnte sie verkünden, dass ihre medizinischen Nachsorgeuntersuchungen positive Ergebnisse zeigten und sie keine weiteren Behandlungen wie Chemotherapie oder Immuntherapie benötigt. Sarah, die stets als lebenslustige Persönlichkeit bekannt war, ermutigt ihre Fans, achtsam mit sich selbst zu sein und auf Warnsignale ihres Körpers zu achten. "Überwachung kann Leben retten", ließ sie durch ihre Sprecherin weitergeben und bedankte sich vor allem bei ihren Ärzten, deren Wachsamkeit die frühen Diagnosen ermöglichte. Außerdem offenbarte die Herzogin, dass die Krebserkrankung ihr geholfen habe, ihre Essstörung zu bekämpfen.

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024