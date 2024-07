Zoff mit Sarah: Pietro Lombardi erklärt Alessio seine Liebe

Zwischen Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) kracht es derzeit mächtig. Regelmäßig streiten sich die zwei DSDS-Stars im Netz um ihren gemeinsamen Sohn Alessio (9) – der scheint dabei zwischen den Stühlen zu stehen. Der "Phänomenal"-Interpret, der gerade im Urlaub mit seiner Liebsten Laura Maria Rypa (28) und Alessio schöne Momente verbracht hat, richtet nun emotionale Worte an seinen Sohnemann. "Morgen geht es wieder nach Hause. Diese gemeinsame Zeit war unvergesslich. Egal, wer mich als schlechten Vater darstellen will – du bist der Einzige, der wissen muss, wie ich wirklich bin", appelliert Pietro auf Instagram an Alessio. Er beteuert weiter: "Ich habe immer für dich gekämpft und werde nie aufhören, für dich zu kämpfen. Papa liebt dich!"

Auslöser des öffentlichen Streits war eine Fragerunde von Sarah auf derselben sozialen Plattform, die Pietro als Stichelei verstand. "[Laura und ich] wünschen euch das Beste für eure Familie, aber das Problem ist, ihr wünscht es uns nicht", donnerte er daraufhin im Netz los und setzte noch einen drauf: "Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Das ist ein Fakt. Alessio erzählt mir mehr, als du denkst." Sarahs Ehemann Julian Engels (31) eilte seiner Liebsten schließlich zur Hilfe und beteuerte, niemand wolle Pietro und seine Position als Vater anzweifeln.

Eigentlich schien das Co-Parenting von Sarah und Pietro zuvor reibungslos zu funktionieren. Die beiden TV-Persönlichkeiten hatten sich im Jahr 2016 getrennt und haben seither ihr Glück mit anderen Partnern gefunden. 2021 bekamen Sarah und Julian Töchterchen Solea (2). Pietro und seine Laura erwarten nach Söhnchen Leano (1) im Januar 2023 sogar schon den zweiten gemeinsamen Nachwuchs.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Leano (links) und Alessio (rechts)

Instagram / sarellax3 Julian Engels und Sarah Engels, Februar 2024

