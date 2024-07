Darum trennte sich Tianna Robillard von ihrem Ex-Verlobten

Vor rund einem Monat gab Tianna Robillard die Trennung von Cody Ford bekannt – dabei waren sie sogar verlobt gewesen. Im Podcast "Hot Mess with Alix Earle" spricht die TikTok-Berühmtheit erstmals über Einzelheiten des plötzlichen Liebes-Aus'. Denn bisher wurde nur gemunkelt, weshalb die Beziehung des NFL-Spielers und des Social-Media-Stars überhaupt in die Brüche gegangen war. Wie Tianna in dem Podcast verrät, sei es Codys Untreue gewesen, die sie dazu bewegte, den Footballer zu verlassen. Das habe sie durch Zuschriften von Fans in den sozialen Medien erfahren. Zusätzlich habe sie weitere Indizien sammeln können, die den Vertrauensbruch bestätigten.

Ab diesem Zeitpunkt war für sie klar, dass sie die Beziehung zu dem Footballer beenden müsse – obwohl er an ihrer Liebe festgehalten hatte. Doch schon vor der vermeintlichen Untreue ihres Ex-Freundes hatte es laut der Influencerin Probleme in der Beziehung gegeben. Im Mittelpunkt stand diesbezüglich Tiannas berufliche Möglichkeit, nach Paris zu reisen. Doch anstatt sich in solch einem Moment für seine Freundin zu freuen, hätte Cody ein Fass aufgemacht: "Ich habe eine SMS bekommen, in der stand [...], dass es ein Problem für ihn wäre, wenn ich die Reise antrete. Ich hatte das Gefühl, nicht unterstützt zu werden." Sie sei dann zwar trotzdem in die Stadt der Liebe gereist – jedoch sei die Stimmung zwischen ihnen seither angespannt gewesen.

Cody und Tianna sind offiziell im Januar 2023 zusammengekommen – zumindest machten sie da ihre Beziehung in den sozialen Medien publik. Im April dieses Jahres hatte der Football-Profi Tianna dann die Frage aller Fragen gestellt. Doch nur zwei Monate nach der Verlobung gab die Blondine auf TikTok überraschend die Trennung bekannt. "Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll, wirklich. Aber es ist wahr. Es ist vorbei. Wir werden nie wieder zusammen sein", bestätigte sie in einem Clip auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / codyford74 Cody Ford, Profisportler

Instagram / tiannarobillard Tianna Robillard, Internetpersönlichkeit

