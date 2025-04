Prinzessin Madeleine startet ihr eigenes Beauty-Unternehmen

Prinzessin Madeleine von Schweden (42) hat mit ihrer neuesten Ankündigung für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die 42-jährige Tochter von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) bringt ihre eigene Hautpflege-Linie namens "MinLen" auf den Markt und verzichtet dabei bewusst auf ihren royalen Titel. Stattdessen nutzt sie ihren bürgerlichen Namen Madeleine Bernadotte. Die Linie entstand in Zusammenarbeit mit Weleda, einem führenden Unternehmen für Naturkosmetik, und richtet sich vor allem an junge Familien. "Als Mutter achte ich sehr darauf, welche Produkte ich benutze", erklärte die Prinzessin in einem Interview mit RTL und betonte, dass das Projekt zusammen mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (50) bereits vor zwei Jahren gestartet wurde.

Die spannende Neuigkeit hat jedoch nicht nur Begeisterung hervorgerufen. Kritische Stimmen monierten bereits in der schwedischen Presse, dass eine solche Geschäftstätigkeit nicht zur Rolle einer Prinzessin passe. Madeleine zeigte sich verständnisvoll und erklärte, dass die schwedische Königsfamilie vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen habe, den Fokus stärker auf Prinzessin Victoria (47) und deren Familie zu legen. Dadurch habe Madeleine die Möglichkeit erhalten, neue Wege zu gehen: "Mein Bruder und ich hatten also die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Heutzutage habe ich nicht mehr so ​​viele offizielle Pflichten, oder ich sollte nicht so viele übernehmen." Der Königspalast ließ verlauten, dass das Vorhaben vollständig mit der königlichen Familie abgestimmt sei und Madeleines offizieller Status als Royal unberührt bleibe. Ihre sonstigen ehrenamtlichen Aufgaben, insbesondere für die World Childhood Foundation, werde sie dennoch weiterhin ausüben.

Für Madeleine ist das neue Projekt mehr als nur ein Geschäft: Es spiegelt ihre persönlichen Werte wider. Nachhaltigkeit, Familiennähe und ein bewusster Umgang mit Produkten sind Themen, für die die dreifache Mutter schon lange steht. Nach ihrer Rückkehr aus den USA nach Stockholm im vergangenen Jahr genießt sie wieder das Leben in Schweden mit ihrer Familie. Bereits in der Vergangenheit fiel Madeleine durch ihr Engagement und ihre Bodenständigkeit auf. Mit der Hautpflege-Linie könnte die Prinzessin weiteren Menschen zeigen, dass Tradition und moderne Unternehmertätigkeit sich nicht ausschließen müssen. Ihre Fans bleiben ihr in jedem Fall treu: Unter dem Ankündigungspost auf Instagram hagelte es neben zahlreichen Likes auch viele Glückwünsche, unter anderem von befreundeten Royals wie Prinzessin Märtha Louise von Norwegen.

Anzeige Anzeige

Gabriele Holtermann/Sipa USA Prinzessin Madeleine, schwedisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine im Juni 2022

Anzeige Anzeige