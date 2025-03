So gratuliert Prinzessin Madeleine Adrienne zum Geburtstag

Prinzessin Madeleine (42) von Schweden ist neben einem geschätzten Mitglied der royalen Familie vor allem eins: eine hingebungsvolle Mutter von drei Kindern. Ihre jüngste Tochter, Prinzessin Adrienne (7), feiert heute einen ganz besonderen Tag – ihren siebten Geburtstag. Zu Ehren dessen teilt die Schwester von Kronprinzessin Victoria (47) ein Bild des Nesthäkchens auf ihrem Instagram-Account. Darauf lächelt Prinzessin Adrienne mit leicht verwuschelten Haaren in die Kamera. Madeleine schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Adrienne, die heute 7 Jahre alt wird! Jeden Tag füllst du unsere Herzen mit Liebe und wir sind so glücklich, dich zu haben!"

In den Kommentaren sammeln sich die Glückwünsche ihrer Landsleute und Fans. Viele Anhänger der schwedischen königlichen Familie gratulieren der kleinen Prinzessin überschwänglich und schreiben Dinge wie: "Was für eine Süße! Herzlichen Glückwunsch an deinem besonderen Tag!" Obwohl sich heute alle Augen auf Adrienne richten, haben die Royals vor knapp zwei Wochen erst einen anderen Geburtstag gefeiert. Die älteste Tochter von Madeleine, Prinzessin Leonore (11), ist Ende Februar stolze elf Jahre alt geworden und hat ebenfalls einen süßen Beitrag von ihrer Mama bekommen. "Es wärmt mir das Herz, deine Liebe und Leidenschaft für Pferde zu sehen", schrieb Madeleine zu einem Foto von Leonore und ihrer Stute Haidi.

Für Adrienne ist es wahrscheinlich der erste Geburtstag in einigen Jahren, den sie in ihrem Heimatland feiert. Bis vor Kurzem lebte Prinzessin Madeleine nämlich noch mit ihren Kids und ihrem Ehemann Chris O'Neill (50) im sonnigen, amerikanischen Florida. Erst im vergangenen Sommer zog die gesamte Sippe zurück nach Schweden – eine Entscheidung, die Madeleine nicht leicht gefallen ist. Trotzdem scheint es der ganzen Familie dort nun sehr gut zu gehen. Erst vor Kurzem erzählte sie gegenüber Svensk Damtidning: "Meine Kinder lieben es, in Schweden zu Hause zu sein. Sie denken, Schweden sei das Beste, was es gibt. Sie sind glücklich."

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Adrienne, schwedische Royal, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige